François-Xavier Demaison devient directeur technique de Hyundai

Le Français François-Xavier Demaison prend la tête du département technique de Hyundai en rallye afin de travailler sur les programmes WRC et compétition clients.

Ingénieur expérimenté, d'abord passé par Peugeot, Subaru puis Citroën, il a été le directeur de projet puis le directeur technique de Volkswagen lors de la période de domination de la marque allemande sur le Championnat du monde des Rallyes, avec quatre titres pilotes, copilotes et constructeurs entre 2013 et 2016. Il a ensuite rejoint l'ancien patron de Volkswagen Motorsport, Jost Capito, chez Williams en devenant le directeur technique de l'écurie de Formule 1, qu'il a quittée l'année dernière.

Sa nomination chez Hyundai intervient quatre mois après la prise de fonction de Cyril Abiteboul à la tête de l'équipe. Nouveau venu en WRC, ce dernier a rapidement exprimé le souhait de mettre en place un leader technique dans la formation basée à Alzenau.

Dans son nouveau rôle, François-Xavier Demaison assurera le lien avec le département de recherche et développement au sein du groupe Hyundai et gérera les départements véhicules et unités de puissance pour les programmes de la marque en sport automobile, parmi lesquels figurent actuellement le WRC, le TCR et l'ETCR. Il travaillera également en étroite collaboration avec Christian Loriaux, responsable du programme WRC, pour développer la i20 N Rally1.

L'annonce faite par Hyundai ce mercredi précise que François-Xavier Demaison jouera un rôle dans la définition des futurs programmes de Hyundai en sport auto, aux côtés de Cyril Abiteboul, team principal, et de Sean Kim, président de Hyundai Motorsport, et ce alors le nom de Hyundai a récemment été cité dans d'autres disciplines, notamment la F1 et le WEC.

Dani Sordo et Candido Carrera (Hyundai World Rally Team) au Rallye du Portugal

"Je suis extrêmement excité à l'idée de débuter dans ce nouveau rôle avec Hyundai Motorsport", déclare François-Xavier Demaison. "Il est clair que Hyundai a un potentiel fantastique en sport automobile, à la fois dans les projets existants et en envisageant aussi de futures initiatives, en particulier les programmes électriques en sport automobile."

"Ma mission est d'améliorer et de développer les capacités de Hyundai Motorsport pour figurer parmi les meilleurs au monde. Je me réjouis de relever ce défi et de travailler avec le personnel qui a déjà réalisé de grandes choses en WRC et dans les programmes de compétitions clients."

Cyril Abiteboul ajoute : "Après avoir pris le temps de m'imprégner de l'entreprise et de ses activités, il m'est apparu clairement que nous avions besoin d'une présence unificatrice au sein de nos départements techniques. Le fait d'avoir François-Xavier avec nous en tant que directeur technique est une opportunité incroyablement excitante afin d'amplifier et de faire croître les programmes de Hyundai en sport automobile."

"En plus d'améliorer notre compétitivité actuelle, FX nous aidera à définir l'avenir de l'entreprise en apportant des améliorations à nos infrastructures afin de transformer nos capacités pour en faire celles d'une organisation de premier plan en sport auto. Il sait ce qu'il faut faire non seulement pour gagner, mais aussi pour dominer en sport automobile, et c'est de cette expérience dont nous avons besoin pour canaliser nos efforts et remporter des titres dans les années à venir."

