Hyundai sera au Rallye de Croatie malgré la mort de Craig Breen

Plongée dans la peine et le deuil depuis la mort de Craig Breen, jeudi dernier dans un accident survenu lors d'essais privés, l'équipe Hyundai a pris la décision de maintenir sa participation au Rallye de Croatie, en fin de semaine. Les deux i20 N Rally1 de Thierry Neuville et Esapekka Lappi seront au départ, le troisième engagement dévolu au regretté pilote irlandais demeurant vacant. Le WRC a retiré le numéro 42 jusqu'à la fin de la saison.

"Cette décision de participer a été prise après mûre réflexion, notamment après avoir discuté avec la famille de Craig Breen, avec son copilote James Fulton, et avec les équipages et les membres de Hyundai Motorsport", précise le constructeur sud-coréen. "La famille de Craig Breen et James Fulton ont confirmé qu'ils souhaitaient que l'équipe participe à l'épreuve en Croatie en l'honneur de Craig."

Craig Breen a perdu la vie après une sortie de route jeudi dernier, de laquelle son copilote est sorti indemne. Aucun détail n'a été apporté depuis sur les circonstances, une enquête étant logiquement ouverte. La dépouille du pilote irlandais a depuis été rapatriée vers sa ville natale de Waterford, où ses obsèques auront lieu mardi 18 avril à 14 heures.

"Après une réflexion approfondie avec toutes les parties prenantes, nous avons décidé de participer au Rallye de Croatie", explique Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe. "Nous le ferons en mémoire de Craig, pour lui rendre hommage, ainsi qu'à sa passion du rallye et à son esprit de compétition. Nous engagerons deux voitures et retirons la troisième en signe de respect. Les deux voitures auront une livrée spéciale pour Craig, sa famille, ses amis et ses fans. Il est évident, après avoir parlé à tout le monde, que la meilleure manière d'honorer l'héritage de Craig était de ne pas déclarer forfait."

La livrée spéciale des deux Hyundai n'a pas été dévoilée pour le moment, mais Cyril Abiteboul a précisé à ce sujet : "Craig était fier d'être irlandais, et il était un représentant passionné de la communauté irlandaise du rallye. La livrée représentera donc les couleurs du drapeau irlandais en sa mémoire".

Le Rallye de Croatie débutera vendredi matin et se déroulera sur un total de 20 spéciales jusqu'à dimanche.

