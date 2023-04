Craig Breen, celui qui pensait être "né à la mauvaise époque"

Charger le lecteur audio

La mort de Craig Breen dans un accident survenu lors d'essais préparatoires au Rallye de Croatie a plongé le monde du rallye et du sport automobile dans la stupéfaction. La carrière de l'Irlandais, âgé de 33 ans, a été brutalement interrompue avant d'atteindre son apogée.

Craig Breen n'a jamais remporté de manche du WRC, mais sa passion et sa connaissance du rallye étaient indiscutables, tandis que son caractère entier et son esprit vif ont fait de lui l'un des chouchous du public. Neuf podiums en WRC, dont six deuxièmes places, ont prouvé que s'il était un personnage sympathique au sourire contagieux, il possédait surtout les compétences nécessaires pour figurer parmi les meilleurs pilotes actuels du WRC.

Né à Waterford, Craig Breen était peut-être destiné au rallye, tant sa passion a été influencée par le fait d'avoir grandi dans une famille irlandaise folle de la discipline. Cette passion a sans doute été renforcée par son père Ray, champion national de rallye en Irlande et devenu un visage familier au volant d'une MG Metro 6R4 ou d'une Ford Escort WRC.

Cependant, c'est en karting que Craig a fait ses premiers pas en sport automobile, remportant en 2006 le titre irlandais Formule A avant de participer deux ans plus tard à des compétitions européennes. Douze mois plus tôt, il avait assouvi une première fois sa passion pour le rallye. Finalement, c'est à partir de 2009 qu'il a pris la décision de se concentrer pleinement sur la discipline. Ainsi a débuté un parcours qui allait le mener jusqu'au sommet. Un parcours tortueux, puisque sa première saison complète en WRC ne s'est concrétisée que l'année dernière avec M-Sport.

Dès le départ, il y avait les signes d'un talent que l'on retrouverait un jour sur un podium du WRC. Craig Breen a rapidement commencé à faire parler de lui, remportant le Ford Fiesta Sporting Trophy tout en s'imposant dans les championnats britannique et irlandais lors de sa première saison. Parmi les récompenses figurait un stage d'un an avec M-Sport, qui n'a fait que nourrir son amour de longue date pour les voitures Ford en rallye : il avait grandi en regardant son héros, le grand pilote nord-irlandais Frank Meagher, piloter les machines de l'ovale bleu dans son pays natal.

Une saison en championnat de Grande-Bretagne l'attendait en 2010, combinée à une campagne dans le championnat irlandais sur asphalte, bouclée à la deuxième place. Mais cette année-là, le moment le plus marquant a sans doute été sa victoire sur le Rallye de l'Ulster et sa 12e place au Rallye de Grande-Bretagne, où il s'était mesuré à l'élite du WRC avec une voiture de la catégorie S2000.

En 2010 sur le Rallye de Grande-Bretagne, Craig Breen se fait remarquer.

Le succès a continué lorsqu'il a remporté la première WRC Academy Cup en 2011, avant d'empocher le titre S-WRC dans la catégorie S2000 avec une Ford Fiesta en 2012. Cette saison triomphale a toutefois été entachée par une tragédie, avec le décès de son copilote de longue date, Gareth Roberts, sur la Targa Florio, qui figurait au calendrier de l'Intercontinental Rally Challenge. Une pilule amère à avaler, dans une saison très difficile.

Le titre S-WRC était la preuve du talent naissant de Craig Breen, reconnu par Peugeot. La marque française l'engagea pour son programme en championnat d'Europe ERC en 2013, aux côtés de Paul Nagle. À la clé, une troisième place au championnat deux années de suite, avant de terminer vice-champion derrière Kajetan Kajetanowicz en 2015.

Le rêve d'enfant de Craig Breen s'est réalisé en 2016 quand il a rejoint l'élite du WRC en pilotant à temps partiel une Citroën semi-officielle. Le constructeur français avait pris du recul pendant un an pour préparer le futur cycle réglementaire. Le premier podium, chargé en émotion et décroché sur le Rallye de Finlande, allait garantir à l'Irlandais sa place pour la saison suivante. En 2018, la deuxième place en Suède offrirait un deuxième podium tout aussi émouvant, avant que Craig ne perde son volant alors que Citroën choisissait d'engager Sébastien Ogier et Esapekka Lappi pour ce qui serait finalement sa dernière année en WRC.

Ce que Citroën a perdu, Hyundai l'a gagné en recrutant Craig Breen pour un engagement à temps partiel de 2019 à 2021. Une période durant laquelle il aura connu la meilleure série de sa carrière, terminant sur le podium à cinq reprises lors des neuf rallyes disputés au volant de l'i20. Suffisant pour le conduire enfin au Graal : une première saison complète en WRC, en 2022 avec M-Sport, tout en renouant avec Ford et avec l'équipe qui avait contribué à faire décoller sa carrière.

Craig Breen a disputé sa première saison complète en WRC l'an passé.

"La route a été longue pour nous en WRC, avec de nombreux rebondissements, mais on a désormais le ticket en or permettant de piloter pour l'une des marques les plus prestigieuses et de se battre pour le championnat", confiait-il alors. "Ajouter mon nom à la listes des pilotes qui ont couru pour Ford est un peu surréaliste, des pilotes comme Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Colin McRae et Carlos Sainz. Avoir mon nom dans les livres d'histoire aux côtés de ces grands pilotes est un immense privilège."

Ce "ticket en or" a toutefois rapidement tourné au vinaigre, car une série d'accidents a gâché une campagne qui s'est soldée par deux podiums (3e au Monte-Carlo et 2e en Sardaigne) et a entraîné le départ prématuré de Craig Breen malgré la signature initiale d'un contrat de deux ans. Quelque chose n'a pas fonctionné et l'on a malheureusement rarement vu son sourire à l'arrivée des spéciales en 2022, où il apparaissait clairement désemparé devant les mauvais résultats.

Même si ce passage chez M-Sport n'a pas apporté le succès escompté, il était très apprécié par l'équipe et par son patron Malcolm Wilson. "C'était un pilote incroyablement talentueux, mais il avait surtout un enthousiasme contagieux pour chaque élément du rallye, et une connaissance encyclopédique inégalée de ce sport", confie le fondateur de l'équipe anglaise. "C'est sa passion pour ce sport qui a contribué à éveiller les fans du monde entier. C'est une nouvelle qui nous brise le cœur."

Même dans les moments les plus difficiles de la saison 2022, l'amour de Craig Breen pour le rallye ne l'a jamais quitté. Le rallye était tout ce qu'il avait toujours voulu faire, et piloter était pour lui la meilleure chose au monde. Malgré cette période difficile, on pouvait le retrouver sur les spéciales, qu'il s'agisse d'un rallye international ou du Killarney Historic en Irlande. C'est chez lui, dans son pays natal, qu'il contentait sa nostalgie du rallye en pilotant une Metro 6R4, une Subaru Legacy ou une Ford Sierra RS Cosworth de la fin des années 80 sur d'innombrables épreuves. Cet amour de tout ce qui était rétro s'étendait jusqu'à la piste et il a affronté des pilotes comme Tom Kristensen ou Jimmie Johnson au volant d'une Ford Cortina dans le cadre du Goodwood Revival l'an passé.

Craig Breen au volant d'une Ford Cortina au Goodwood Revival en 2022.

"Je pense que je suis né à la mauvaise époque", nous confiait-il alors. "Quand j'étais jeune, je ne connaissais rien d'autre que passer mon temps à aller sur des rallyes et à rouler dans la voiture suiveuse. Je partais presque tous les week-ends sur un rallye. Mes pairs étaient toujours beaucoup plus âgés que moi et j'ai été élevé avec les voitures qu'ils pilotaient à l'époque. J'aime beaucoup les rallyes modernes au volant des WRC et des R5, mais pour me sentir vraiment bien, je préfère franchement les rallyes historiques, monter dans une vieille voiture et en découvrir toutes les odeurs, tous les sons et toutes les histoires qui s'y rattachent."

La forme du moment est éphémère mais la classe est permanente. Craig Breen l'a démontré en offrant probablement son meilleur pilotage en WRC lors de son retour au plus haut niveau, en février dernier au Rallye de Suède. Il s'est battu pour une première victoire avant de s'incliner face à Ott Tänak. On a redécouvert son sourire lorsqu'il s'est autoproclamé "Maire de Brattby" après avoir remporté la spéciale du même nom et pris la tête de l'épreuve. Il espérait que cette bouée de sauvetage lancée par Hyundai avec un programme à temps partiel lui permettrait de retrouver une place de titulaire en 2024.

Si Craig Breen était passionné derrière un volant, il était aussi enthousiaste à l'idée d'inspirer la génération future. Il soutenait financièrement la catégorie Irish Junior 1000 au sein du Sligo Pallets Forest Rally Championship. "Ce sport m'a énormément apporté, et il est temps pour moi de rendre la pareille à la nouvelle génération qui veut se faire une place en rallye", disait-il. "Ces pilotes représentent l'avenir, et je suis ravi de pouvoir les aider à franchir les premières étapes de leur parcours."

Cette générosité et cette passion résument parfaitement Craig Breen. C'était un fan passionné de rallye et un pilote extrêmement talentueux qui a décroché ce qui était la récompense ultime à ses yeux : participer au WRC.

Craig Breen, 1990-2023.