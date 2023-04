Hyundai pleure Craig Breen et son "héritage difficile à décrire"

Charger le lecteur audio

Vingt-quatre heures après le décès accidentel de Craig Breen lors d'une séance d'essais en Croatie, l'équipe Hyundai est logiquement sous le choc. Compte tenu des circonstances et de l'enquête en cours pour comprendre ce qui s'est passé jeudi lorsque l'Irlandais est sorti de la route, Hyundai Motorsport a déjà fait savoir qu'il n'y aura "aucun autre commentaire pour le moment". Néanmoins, son président Sean Kim a tenu à s'exprimer officiellement au lendemain de ce drame.

"On ne réalise pas encore la réalité d'hier, et il est peu probable que ce soit le cas avant longtemps", explique-t-il. "Tout le monde ici, à Alzenau, ressent profondément la perte de notre coéquipier et ami Craig, et nous soutenons nos collègues dans cette période incroyablement difficile. Dire qu'il était un membre très apprécié et très respecté de notre équipe ne fait qu'effleurer le sujet. Craig avait une passion profonde pour le rallye. Il était plus qu'un simple pilote, c'était un véritable amoureux de ce sport. Craig y mettait tout son cœur, c'est ce qui le rendait si sympathique aux yeux de tant de gens. Il avait une manière de s'exprimer tout à fait unique, ses déclarations à l'arrivée des spéciales étaient toujours un moment fort."

"Craig était aussi un pilote phénoménal. Il y a tellement de moments forts, que ce soit au sein de notre équipe ou durant le reste de sa carrière, mais au Rallye de Suède, il nous a montré sa véritable essence. Il était au sommet de son art et nous a rappelé l'incroyable talent qu'il avait. Ce podium signifiait beaucoup de choses pour l'équipe, mais on pouvait voir tout ce que cela voulait dire pour lui."

"Il est évident que toute la communauté du rallye, et bien au-delà, ressent cette perte profonde. L'afflux des marques de chagrin et de tristesse témoigne de l'homme qu'il était. Il laisse derrière lui un héritage difficile à décrire au sein de Hyundai Motorsport et de la communauté du sport automobile. Repose en paix, cher ami."

L'onde de choc ressentie dans l'usine d'Alzenau, base allemande de l'équipe Hyundai en WRC, peut difficilement se traduire par des mots, mais Dani Sordo en a témoigné en postant une photo : celle de l'i20 que les mécaniciens étaient en train de préparer hier encore pour que Craig Breen et son copilote James Fulton, sorti indemne de l'accident, disputent le Rallye de Croatie la semaine prochaine.

La Hyundai i20 de Craig Breen à l'usine d'Alzenau. Photo de: Dani Sordo

"Il m'est impossible d'arrêter de penser à toi, mon ami", a écrit le pilote espagnol, qui partageait son programme partiel cette année avec Craig Breen. "Comme la vie est cruelle et dure. Tu nous a quittés d'une façon stupide. Hier, c'était très dur de voir comment les mécaniciens ont mis une bâche sur ta voiture pour la Croatie, elle était déjà prête... Avec ton nom sur la vitre. Que c'est dur."

"Tu sais que tu es très aimé, et que l'on se souviendra toujours de toi, de ton sourire et de tes discussions autour des voitures de rallye. Tu savais tout, car je pense n'avoir jamais rencontré quelqu'un avec une telle passion pour le pilotage et les voitures de course. Repose en paix, Craig."

Thierry Neuville a lui aussi partagé sa très vive émotion : "J'ai perdu un coéquipier mais plus que tout, j'ai perdu un ami. Craig, ta passion pour le rallye était incommensurable, ta joie derrière le volant dépassait toutes les nôtres, tes déclarations émouvantes en fin de spéciale étaient d'un niveau inégalé... Tu as été le premier à apporter le thé anglais chez Hyundai Motorsport, tu as fait durer nos débriefs pendant trois heures et plus, nous avons eu des conversations interminables sur nos voitures de rallye privées... Tout ça restera gravé dans ma mémoire. Tu vas me manquer. Repose en paix mon ami."

