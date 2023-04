Les rêves de Craig Breen étaient nés avec Subaru

Charger le lecteur audio

Associée, au début des années 90, aux futurs Champions du monde Colin McRae et Richard Burns, la Subaru Legacy RS est logiquement devenue une voiture culte. C'est une machine qui a touché la corde sensible chez le jeune Craig Breen. Plus tard, l'Irlandais a écrit sa propre histoire en WRC quand il a piloté pour Citroën, Hyundai puis M-Sport Ford. Chez les Breen, le rallye est une affaire de famille grâce à Ray, le père, sacré champion national irlandais en 2005. Pour son fils, la Subaru Legacy RS aura eu "une place spéciale dans [son] cœur".

Subaru avait déjà fait ses premiers pas en WRC avec sa Leone Groupe A dans les années 80, mais c'est l'arrivée de la Legacy RS dans les années 90 qui a amorcé la montée en puissance du constructeur japonais jusqu'au sommet du rallye mondial, atteint durant l'ère suivante avec la mythique Impreza.

Développée par la structure Prodrive de David Richards, la Legacy RS de 400 chevaux a pourtant connu des débuts difficiles, Markku Alen signant pour meilleur résultat une quatrième place au Rallye de Finlande lors de la première saison. Mais à la fin de son cycle, en 1993, elle était devenue la favorite de Colin McRae et de Richard Burns, contribuant à lancer avec succès leurs carrières respectives en WRC.

Colin McRae a remporté son premier rallye WRC avec la Subaru Legacy.

En 1992, Colin McRae s'est fait connaître sur la scène internationale en terminant deuxième du Rallye de Suède, avant de décrocher l'année suivante sa première victoire en Nouvelle-Zélande au volant d'une Legacy arborant la légendaire livrée 555. Ce modèle s'est aussi montré dominateur dans le championnat de Grande-Bretagne. Colin McRae, soutenu par Rothmans, le mena ainsi à deux titres consécutifs en 1991 et 1992. Dans ce même championnat, Richard Burns remporta à son tour trois titres de suite avec la Legacy RS, au volant d'une voiture aux couleurs d'Elonex.

C'est ce succès qui a attiré l'attention du jeune Craig Breen, né en février 1990. "Je ne crois pas que je lisais des magazines à cette époque-là !" admettra-t-il. Son amour pour la Legacy a été nourri beaucoup plus tard quand il a piloté un modèle appartenant à son père en Irlande, sur le Wexford Volkswagen Stages Rally en 2021.

"J'ai fait un petit rallye, près de chez moi en Irlande au mois d'octobre, avec la Legacy que mon père a achetée, et j'en suis complètement tombé amoureux", confia Craig Breen après cette expérience. "Cette voiture date de l'époque à laquelle j'ai grandi, au début des années 90. Je les regardais lors des rallyes en Irlande et sur les rallyes mondiaux. Naturellement, voir Colin McRae piloter la Rothmans en championnat britannique, ça m'a toujours un peu marqué. Pour l'avoir moi-même pilotée, j'ai vraiment adoré ! Ce sont mes tout premiers souvenirs de ce sport : voir Colin dans la voiture Rothmans, puis Richard Burns dans la voiture Elonex, et après Alister McRae rouler avec. J'étais très jeune, mais franchement, c'est probablement ma voiture préférée."

Richard Burns a été sacré à trois reprises en championnat britannique avec ce modèle.