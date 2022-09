Incertitude sur Tänak et line-up indéterminé chez Hyundai pour 2023

Charger le lecteur audio

La saison 2022 n'est certes pas encore terminée mais Hyundai commence déjà à évaluer ses différentes options pour l'an prochain. C'est en tout cas ce qu'a confirmé auprès de Motorsport.com le patron de l'équipe Julien Moncet peu avant le Rallye de l'Acropole, où ses troupes ont brillé en réalisant un triplé, le premier de la marque sud-coréenne en WRC.

Deux i20 N ont été confiées à temps plein cette année à Thierry Neuville et Ott Tänak, alors qu'une troisième est partagée entre Oliver Solberg et Dani Sordo. Mais si le contrat de l'Estonien court sur le papier jusqu'à l'an prochain, des rumeurs quant à un possible départ du Champion du monde 2019 n'ont fait que prendre de l'ampleur ces dernières semaines.

Malgré une seconde partie de saison jusqu'ici d'excellente facture, avec des succès en Finlande ainsi qu'en Belgique (venus s'ajouter à une première victoire acquise en Sardaigne début juin) et une belle dynamique qui l'a vu reprendre 45 points en trois rallyes sur le leader du championnat Kalle Rovanperä, Tänak reste marqué par les nombreux problèmes qui ont émaillé le début de sa campagne. Celui-ci n'a en effet jamais caché sa frustration quant à l'équipement mis à sa disposition, qui s'est avéré peu fiable en maintes occasions.

Mais la consigne de figer les positions lors de la dernière étape du Rallye de l'Acropole pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Tänak. Le président de Hyundai Motorsport, Sean Kim, a en effet incité ses pilotes à lever le pied pour assurer le triplé dimanche dernier, au lieu de demander à Neuville de laisser passer Tänak dans la perspective du championnat.

Interrogé sur son avenir chez Hyundai, ce dernier est resté mystérieux, se cantonnant en guise de réponse à un "vous verrez l'an prochain". Question similaire avait d'ailleurs été posée à Moncet lors du Rallye d'Ypres le mois dernier, mais celui-ci avait alors botté en touche : "Ce n'est pas moi qui fait les contrats. Tout ce que je peux dire c'est que quand bien même un pilote est sous contrat, il peut partir, tout comme en football."

La question est de nouveau revenue sur la table à l'issue de l'épreuve grecque le week-end dernier, sans plus de réponse probante. "Nous avons un contrat avec lui, et nous allons discuter avec lui comme nous le faisons avec tous nos pilotes. C'est normal. Bien sûr, quand notre line-up pour 2023 sera officiel, nous ne manquerons pas de l'annoncer à bon escient."

L'avenir de Tänak chez Hyundai reste incertain malgré sa bonne forme du moment.

Oliver Solberg, qui fêtera ses 21 ans le 23 septembre prochain et participe à un programme partiel cette saison, pourrait par ailleurs voir son implication dans l'équipe renforcée à l'avenir. Mais là encore, on se refuse à tout commentaire chez Hyundai. "Nous considérons toutes les options pour l'an prochain, je ne peux pas vous en dire plus", a déclaré Moncet.

Tänak n'a par ailleurs pas hésité à remettre en cause l'organisation même de l'équipe Hyundai, expliquant dans la foulée du Rallye d'Ypres que Moncet n'était selon lui pas l'homme de la situation. Il est vrai que ce dernier a remplacé au pied levé Andrea Adamo, qui a quitté soudainement Hyundai fin 2021, tout en restant en parallèle le responsable de la motorisation.

"Ce n'est pas le genre de choses que vous aimez entendre", avait alors réagi Moncet auprès de nos confrères de DirtFish.com. "Cela devrait rester en interne. Vous devez toujours être très précautionneux sur ce que vous dites après une spéciale. Ce sont des pilotes professionnels de haut vol, et ils ont parfois un gros ego. Mais il y a eu des discussions et l'incident est clos désormais."

Les propos de Tänak n'ont cependant pas manqué de déclencher des spéculations quant à l'identité du potentiel remplaçant de Moncet à la tête de l'équipe, le nom d'Éric Boullier étant rapidement évoqué dans la presse avant d'être démenti par voie de communiqué par la structure asiatique.

"J'ai pu voir ça, mais je n'ai pas démissionné", a pour sa part sèchement tranché le principal intéressé dans l'affaire. "Je ne sais pas d'où ça vient, mais cela m'a surpris de lire ce genre de choses. La situation est toujours la même. Je suis toujours le directeur-adjoint de l'équipe, et on reste comme ça. Pour ce qui est de l'avenir et de savoir si je reste à la barre ou si je laisse ma place à quelqu'un d'autre, je n'ai strictement aucune idée du planning et je ne peux donc pas vous dire qui, quand, ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question."

Retour à la case M-Sport pour Tänak ?

Si Tänak venait à quitter Hyundai, M-Sport pourrait bien être son meilleur point de chute, alors que du côté de Toyota aucun changement majeur ne devrait avoir lieu en vue de l'an prochain. Ce seraient alors de véritables retrouvailles pour l'Estonien, qui avait fait ses débuts en WRC en 2011 avec l'équipe anglaise avant de prendre la direction de Toyota en 2018.

Le numéro 2 du championnat a cependant balayé d'un revers de main la possibilité de rejoindre M-Sport dans un proche avenir, parlant de "rumeurs" à ce propos. Reste que les troupes de Malcolm Wilson sont à la recherche d'un pilote expérimenté aux côtés de Craig Breen pour l'an prochain. Rappelons que Gus Greensmith et Adrien Fourmaux épaulent à temps plein l'Irlandais cette saison, alors que Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet participent quant à eux à un programme partiel.

Mais en dehors de Breen, qui sera encore sous contrat l'an prochain, la composition de l'équipe anglaise reste encore à déterminer selon Malcolm Wilson, même si la préférence de ce dernier irait bien sûr à un profil chevronné. "Ce n'est même pas un sujet, cela fait tellement longtemps que je suis là que ma priorité est d'essayer de trouver un pilote de pointe. Nous n'avons cependant rien de défini pour l'an prochain, donc tout est ouvert."