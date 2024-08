Kalle Rovanperä déroule et mène le Super Sunday en Finlande

Kalle Rovanperä file vers son premier succès dans son rallye national, et s'est encore montré dominateur lors des deux premières spéciales du jour ce dimanche.

L'épreuve est repartie avec un nouvel enjeu pour cette dernière journée. De premiers points étant attribués en se basant sur le classement de samedi soir, à condition que les pilotes voient l'arrivée, ils s'affrontent désormais pour le Super Sunday, le classement ne comptant que les spéciales au programme ce dimanche.

Et à ce jeu-là, le plus fort reste Rovanperä. Le leader du rallye a remporté les deux premières spéciales au programme et mène le Super Sunday devant Elfyn Evans, qui peut sauver son week-end après avoir rencontré un souci de transmission ce samedi. Sébastien Ogier est troisième de ce classement devant Esapekka Lappi, Takamoto Katsuta et Thierry Neuville au terme du premier passage dans les deux spéciales du jour.

Au classement du rallye, Rovanperä reste un net leader devant Ogier et Neuville. Adrien Fourmaux est toujours quatrième devant Sami Pajari et les leaders de la catégorie WRC2. Ralentis par des soucis pour le premier et des accidents pour les autres, Evans, Katsuta et Lappi sont hors du top 10.

Un deuxième passage dans ces deux spéciales est au programme ce dimanche, avec la Power Stage pour conclure le rallye.

Scratchs du dimanche matin

ES17 14,27 km Sahloinen-Moksi 1 K. Rovanperä ES18 4,35 km Laajavuori 1 K. Rovanperä

Rallye de Finlande - Classement après l'ES18