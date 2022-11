Lappi et Breen rejoignent Hyundai pour la saison 2023 du WRC

Charger le lecteur audio

C'était attendu : Esapekka Lappi va bel et bien rejoindre Hyundai pour remplacer Ott Tänak l'an prochain. Le Finlandais fera équipe avec Thierry Neuville alors que Craig Breen, dont le départ de M-Sport a été rendu public hier, partagera quant à lui le volant de la troisième i20 N avec Dani Sordo.

Hyundai a donné le ton du marché des transferts en se séparant début octobre d'Oliver Solberg, avant de voir Tänak faire jouer une clause de son contrat pour quitter l'équipe prématurément. Et c'est donc finalement Esapekka Lappi qui va remplacer l'Estonien en 2023, et participer ainsi à sa première campagne complète depuis 2020 chez M-Sport.

Le Finlandais était le favori pour succéder au Champion du monde 2019, surtout après avoir réalisé une saison de très bonne facture cette année, marquée par trois podiums en sept rallyes – il partageait pour sa part la troisième Toyota avec Sébastien Ogier. Avant lui, le Champion WRC2 Andreas Mikkelsen avait été le premier pilote à émerger comme un prétendant solide au baquet Hyundai.

"La vie est pleine de surprises !" s'est esclaffé Lappi au sujet de son transfert. "Avoir la chance de rejoindre Hyundai Motorsport et de prendre part à un programme complet en WRC était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'est un véritable rêve et une opportunité unique. Nous sommes heureux de rejoindre la famille de Hyundai Motorsport. L'équipe a montré en 2022 qu'elle était en mesure de développer la voiture en cours de saison, et que cette dernière était capable de s'imposer sur tous les types de surfaces."

"De ce que j'ai déjà pu comprendre, 2023 semble très prometteur. Nous avons bien conscience qu'il y a du pain sur la planche, mais avec Janne [Ferme, son copilote], on va s'y consacrer à corps perdus. Je pense qu'on a beaucoup à offrir à toute l'équipe. Je tiens à remercier Hyundai Motorsport, qui nous témoigne sa confiance. Nous allons faire tout notre possible pour rencontrer du succès et atteindre nos objectifs communs."

Lappi va remplacer Tänak, qui n'effectuera donc pas la dernière année de son contrat chez Hyundai.

Retour à la case départ pour Breen

Hyundai avait émis la volonté de recruter des pilotes expérimentés lors de la non-reconduction du contrat de Solberg. Pour atteindre cet objectif, la marque sud-coréenne a donc pris la décision de prolonger sa collaboration avec Dani Sordo, qui participera l'an prochain à sa 19e saison en WRC.

"Rempiler avec Hyundai Motorsport a été une décision claire et facile à prendre pour moi", a expliqué l'Espagnol. "Sur ces dix dernières années ils sont devenus une vraie famille. C'est mon équipe, et c'est là où est ma place. Ils m'offrent une nouvelle saison où je vais partager la troisième voiture avec un autre équipage, ce qui convient à mes aspirations personnelles. Je suis motivé à l'idée de soutenir l'équipe et les autres équipages autant que je le peux."

Sordo va donc partager le volant de la troisième voiture avec Craig Breen, dont le départ de M-Sport a été officialisé hier. L'Irlandais, qui a vécu une saison difficile cette année, va donc reprendre du service au sein du constructeur asiatique, et retrouver ainsi un poste similaire à celui qu'il avait tenu entre 2019 et 2021 – période au cours de laquelle il avait décroché quatre podiums.

"Rejoindre Hyundai Motorsport pour la saison 2023, c'est comme revenir au bercail pour moi", a déclaré Breen. "Nous avons obtenu ensemble quelques résultats mémorables par le passé, y compris aux avant-postes, donc espérons que je vais réussir à franchir un nouveau cap. J'ai suivi les progrès et le développement de l'équipe avec intérêt cette saison, et je ne peux que constater la bonne lancée sur laquelle elle est engagée. Avoir le soutien d'un constructeur tel que Hyundai est quelque chose de spécial, et j'ai la certitude que nous allons avoir plein de raisons de mettre cela en valeur la saison prochaine."

La répartition précise des rallyes entre Sordo et Breen reste encore à déterminer.