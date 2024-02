Lappi leader au soir d'une journée dantesque en Suède !

La courte spéciale d'Umeå Sprint, avec ses 5,16 km, est avant tout taillée pour le spectacle et pour le public présent sur place. Sauf que le déroulement de la première journée complète, ce vendredi sur le Rallye de Suède, a conduit à ce que l'enjeu soit bien réel. Certes, a priori il n'y a pas de gros écart à faire, mais l'incertitude quant à l'identité du leader au soir de cette étape était grande.

Alors que l'épreuve a perdu les deux Champions du monde en lice, Kalle Rovanperä et Ott Tänak, mis au tapis dans l'ES4 en fin de matinée, ce sont Esapekka Lappi et Takamoto Katsuta qui feraillent pour la victoire à ce stade. Et entre le pilote Hyundai et le pilote Toyota, c'est à coups de secondes, à peine.

Pour Elfyn Evans et Thierry Neuville, l'essentiel était surtout d'en terminer avec une journée calvaire, où ouvrir la route aura été terriblement désavantageux. "J'ai juste essayé de passer cette journée", convient d'ailleurs le pilote belge. "J'ai hâte d'être à demain en espérant une journée sans problème. On prendra un peu plus de plaisir."

Adrien Fourmaux, en lice pour le podium, s'est fait une petite frayeur mais a bien rectifié le tir pour conclure un vendredi solide avant d'espérer mieux samedi avec une hiérarchie qui, théoriquement, devrait voir les WRC 2 rentrer dans le rang. Car Oliver Solberg demeure troisième du général après avoir parfaitement exploité les conditions particulières proposées aujourd'hui.

Dans le duel qui oppose Esapekka Lappi à Takamoto Katsuta, c'est encore le Finlandais qui a eu le dernier mot. Le pilote Hyundai a grappillé 1"4 supplémentaire au Japonais, ce qui porte son avance en tête du rallye à 3"2.

À noter que la demande de Hyundai pour que le leader récupère les quelques secondes perdues dans l'ES4, quand il a ralenti alors qu'Ott Tänak était à l'arrêt, a été rejetée par les commissaires.

Samedi, ce sont sept spéciales qui attendent les concurrents, pour un total de quasiment 126 km.

Scratchs de vendredi

ES2 #42 Brattby 1 10,76 km K. Rovanperä ES3 Norrby 1 12,36 km E. Lappi ES4 Floda 1 28,25 km T. Katsuta ES5 #42 Brattby 2 10,76 km G. Linnamäe ES6 Norrby 2 12,36 km E. Lappi ES7 Floda 2 28,25 km E. Lappi ES8 Umeå Sprint 2 5,16 km E. Lappi

Rallye de Suède - Classement après l'ES8