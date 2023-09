Malgré les rumeurs, M-Sport n'a pas l'intention de quitter le WRC

L'avenir de l'équipe M-Sport en WRC a été remis en question lors du Rallye de l'Acropole le week-end dernier, à la suite de la publication d'une interview de Pierre-Louis Loubet dans Corse Matin qui suggérait que l'équipe allait être absente du Rally1 l'année prochaine. L'article a depuis été retiré.

M-Sport a connu une campagne 2023 difficile, une "année épouvantable" selon les mots de Malcolm Wilson son patron, marquée par la malchance et les problèmes de fiabilité. Mais la structure reste déterminée à concourir dans la catégorie reine du WRC à l'avenir, et Wilson pense qu'elle dispose des "ingrédients" nécessaires pour revenir au sommet.

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver un moyen de rester au plus haut niveau", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Nous avons une excellente équipe et nous avons toujours une excellente voiture. Nous connaissons une année épouvantable et je ne sais pas pourquoi."

"Je pense que tout le monde a ce genre de pépins. Il suffit de regarder la Formule 1 et de voir où en étaient Williams et McLaren, par exemple. Tous les ingrédients et les ressources sont encore là pour nous permettre de revenir au niveau où nous devons être."

Le fait de concourir actuellement en tant qu'équipe "semi-usine", soutenue par Ford mais avec moins de ressources que Toyota et Hyundai, présente chaque année des défis pour parvenir à boucler le budget nécessaire. Toutefois, M-Sport a toujours été présent à l'échelon supérieur depuis 1997.

Ott Tänak

L'introduction de la Rally1 l'année dernière a ajouté à ce challenge, la FIA admettant ouvertement que les coûts ont largement dépassé l'objectif visé. L'instance dirigeante du sport automobile mondial étudie des moyens de les réduire.

Le modèle économique de M-Sport est basé sur la vente de voitures à des clients et, pour l'instant, la société n'a vendu que deux Rally1, dont une seule à un concurrent actif, Jourdan Serderidis.

Répondant aux spéculations entourant l'avenir de l'équipe, Richard Millener, directeur de M-Sport, a ajouté : "Je ne pense pas qu'il [Pierre-Louis] ait parlé à ce type [le journaliste] et c'est ce qui me perturbe. Il n'y a aucun plan pour quelque chose d'aussi radical. Je pense que le fait [que l'article] ait été retiré montre que la nouvelle n'est assurément pas vraie. Elle a été sortie de son contexte et j'espère que nous avons réussi à l'étouffer."

"Il est indéniable qu'il est difficile chaque année de trouver le budget nécessaire pour continuer, mais il n'est absolument pas question d'arrêter pour l'instant. Malcolm n'a aucunement l'intention d'arrêter, et moi non plus. Nous employons 100 personnes pour l'équipe de rallye et tout sera mis en œuvre pour que nous soyons présents."

"Il est vrai que nous ne connaissons pas la composition des équipages de pilotes pour l'année prochaine et notre objectif actuel est de garder Ott [Tänak], et c'est aussi une mission importante, mais nous continuerons à nous assurer que nous pouvons faire de notre mieux."