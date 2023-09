Michelin devrait être candidat à l'appel d'offres WRC

En juillet dernier, la FIA a lancé un appel d'offres pour la fourniture de pneus en WRC pour la période 2025-2027, cette dernière saison devant être la première de la future réglementation technique. Pirelli est actuellement, et depuis 2021, le manufacturier unique de la discipline, la firme italienne ayant succédé à Michelin qui avait occupé cette position entre 2011 et 2020.

Selon les informations de Motorsport.com, l'entreprise française va soumettre sa candidature d'ici le 15 septembre, qui est la date butoir fixée par la fédération. Un représentant de la marque était d'ailleurs présent en Grèce pour le Rallye de l'Acropole le week-end dernier.

Dans le même temps, toujours selon les informations que Motorsport.com a pu rassembler, MRF (pour Madras Rubber Factory), société indienne fabricante de pneumatiques, devrait également se porter candidate. Pirelli est aussi attendu dans la bataille pour conserver son monopole.

La FIA devrait annoncer le candidat victorieux le 19 octobre. Le cahier des charges de la fédération précise que "les soumissionnaires doivent être en mesure de démontrer que les pneus qu'ils proposent sont sûrs et fiables et qu'ils peuvent offrir des performances sportives égales pour tous les concurrents de chaque catégorie technique concernée dans les diverses conditions rencontrées en compétition dans le cadre du WRC".

Les candidats doivent produire au moins deux spécifications de pneus pour terre et pour asphalte, un pneu neige et un pneu hiver pour asphalte – l'un avec clous (lorsque cela est autorisé) et l'autre sans clous. Ces deux variantes peuvent être de types/composés différents.

"Les soumissionnaires doivent également démontrer que leurs produits présentent la plus grande résistance possible aux crevaisons et qu'ils peuvent offrir un niveau élevé de flexibilité stratégique sur le plan sportif, afin de permettre un certain nombre de stratégies en matière de mélanges de gommes", poursuit le document.

Il est à noter que ce n'est pas le seul appel d'offres en cours pour un championnat FIA puisque c'est également le cas en F1 où Pirelli, manufacturier de la discipline depuis 2011, se trouve aux prises avec Bridgestone, son prédécesseur, pour la période 2025-2028.

Avec Giacomo Rauli et Tom Howard