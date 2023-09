La F1 va-t-elle généraliser l'allocation de pneus alternative ?

Lors des Grands Prix de Hongrie (en lieu et place du GP d'Émilie-Romagne qui a été annulé) et d'Italie, Pirelli a mis en place une allocation de pneus alternative (ou ATA selon le sigle anglais). Ainsi, au cours de ces deux épreuves, les pilotes ne disposaient que de 11 trains de pneus au lieu de 13 et les qualifications voyaient l'obligation de chausser les durs en Q1, les mediums en Q2 et les tendres en Q3.

L'idée derrière cette expérimentation était de réduire le fret de pneus, dans le cadre de mesures prises pour améliorer le bilan de la discipline en matière environnementale.

Quand Motorsport.com lui a demandé, après Monza, si cette mesure allait devenir la norme en Formule 1 l'année prochaine, Mario Isola, le directeur de la compétition de Pirelli, a indiqué que "le plan est [désormais] d'avoir une discussion à ce sujet pour examiner les [points] positifs et négatifs, [évaluer] le pour et le contre du nouveau format. Et ensuite, ils décideront".

Cette allocation alternative a pu contribuer à offrir une plus grande variété stratégique lors des courses car les pilotes n'avaient pas à conserver beaucoup de trains de pneus tendres en vue des qualifications.

Cependant, les opinions sont divisées sur l'intérêt de cette mesure. Si Carlos Sainz a apprécié le fait "d'avoir à s'adapter, à trouver le grip", soulignant "l'improvisation" nécessaire en qualifications, Max Verstappen a pour sa part expliqué que cela rendait "probablement les choses encore pires pour les équipes du fond de grille", car "les voitures les plus rapides sont généralement meilleures avec les composés les plus durs".

Mario Isola

Les pilotes sont toutefois globalement d'accord pour dire que cette allocation tend à réduire leur temps de roulage lors des essais libres, certains regrettant publiquement que cela nuise au spectacle pour les nombreux spectateurs déjà présents le vendredi. En effet, le nombre de relais lors des essais est limité, et ce d'autant plus si les séances sont marquées par de la pluie ou des drapeaux rouges. Cela empêche une récolte de données satisfaisante, notamment pour les longs relais.

Afin de combattre ces problèmes, Isola a suggéré une modification de l'allocation alternative afin d'allouer l'un des trains de pneus réservé à la course aux essais libres

"S'il est nécessaire d'affiner un peu les choses – comme, par exemple, au lieu d'avoir sept trains pour la course, n'avoir que six trains pour la course, ce qui est plus que suffisant, et peut-être donner, avec le même nombre total, un train supplémentaire pour les EL2 –, c'est possible", a expliqué Isola.

"Pour être honnête, nous avons vérifié le nombre de tours effectués en EL1, EL2 et EL3 par rapport à l'année dernière et c'est très similaire [483, 397 et 455 en 2023 contre 509, 507 et 384 à Monza l'année dernière]. C'est presque la même chose. Si l'on tient compte du fait que nous avons eu un drapeau rouge lors des EL2, où ils auraient probablement fait quelques tours de plus, c'est exactement la même chose."

"Les pilotes ont donc besoin de faire ces tours pour obtenir des informations et l'allocation de pneus n'a pas eu d'incidence sur cette partie du week-end. Et je crois qu'avec l'ATA, la séance de qualifications est beaucoup plus intéressante parce que les pilotes doivent s'adapter rapidement aux différents niveaux d'adhérence et vous voyez qu'ils attaquent de plus en plus."

"Ils vont plus vite parce que les pneus sont plus tendres. J'aime l'idée. C'est mon opinion personnelle, évidemment, mais j'aime l'idée et je crois que c'est un bon moyen de réduire un peu le nombre de pneus sans affecter la stratégie, sans affecter le spectacle. Et parfois, vous améliorez [même] le spectacle grâce à cela."

Sur un autre dossier, Pirelli n'a toujours pas d'indication sur le résultat de l'appel d'offres pour la fourniture de pneus entre 2025 et 2028, où la firme italienne est en concurrence avec Bridgestone. Même s'il n'y a "pas de deadline" sur le sujet, Isola a indiqué : "Espérons que nous sommes dans la phase finale de la décision. Je pense que la Formule 1 et la FIA disposent désormais de toutes les données et informations dont elles ont besoin."

Avec Alex Kalinauckas