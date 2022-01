M-Sport révèle une Ford Puma bigarrée pour le WRC 2022

M-Sport a dévoilé une Ford Puma à la livrée pour le moins éclatante pour son entrée dans la nouvelle ère hybride du WRC. C'est en effet une robe bigarrée qui habille la Rally1, avec le violet et le bleu comme couleurs dominantes, autour d'un sponsoring Red Bull.

La structure britannique avait été le premier des trois constructeurs du WRC à présenter son prototype Rally1, lors du Festival de Goodwood l'année dernière. Depuis lors, des tests rigoureux ont été menés dans toutes les conditions pour se préparer au défi de la saison qui vient.

La version finale de la Puma a été présentée en Autriche, dans le cadre de l'événement de lancement de la campagne, qui réunissait aussi la nouvelle Toyota GR Yaris ainsi que la Hyundai i20 N. Le tout sous les yeux du nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, lui-même ancien pilote de rallye.

Conformément aux nouvelles règles, les Rally1 sont équipées d'une unité hybride standard de 100 kW (conçue par Compact Dynamics) reliée à un moteur à combustion interne turbo de 1,6 litre, qui peut produire 500 chevaux par à-coups lorsqu'ils fonctionnent en tandem. Les pilotes pourront déclencher des boosts de puissance hybride en utilisant la pédale d'accélérateur et débloqueront d'autres boosts au cours des spéciales s'ils régénèrent les 30 kilojoules d'énergie nécessaires au moment du freinage.

Les voitures Rally1 sont construites autour d'un nouveau châssis plus sûr, à structure spatiale en acier, construit de toutes pièces, sans utiliser la base d'une voiture de série. Par rapport à leurs prédécesseurs, elles affichent environ 70 kg de plus sur la balance, leur capacité aérodynamique sera réduite de 15%, le débattement des suspensions sera moindre et elles seront dépourvues de différentiel central.

Boosté par le soutien plus important de la part de Ford pour la conception et le développement de la Puma, M-Sport affiche une confiance mesurée au moment d'entamer la saison 2022 et espère pouvoir retrouver la lutte pour une victoire qui lui échappe depuis 2018. En 2021, la majorité des ressources de la structure ont été dirigées vers le travail sur la voiture de la saison à venir.

La Ford sera confiée à trois pilotes à plein temps, avec Craig Breen qui a été recruté pour faire équipe avec Gus Greensmith et Adrien Fourmaux. Une quatrième Puma sera engagée lors de l'épreuve inaugurale de la saison, le Rallye Monte-Carlo qui aura lieu le week-end prochain, pour Sébastien Loeb, qui vient juste de terminer second du Dakar.