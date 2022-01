LIVE - Suivez le lancement de la saison 2022 du WRC

Avant le Rallye Monte-Carlo qui donnera le coup d'envoi officiel de la saison 2022 du WRC le week-end prochain, le Championnat du monde des Rallyes lance sa saison au Hangar-7 de Salzbourg, en Autriche, en la présence du tout nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Si Hyundai a déjà dévoilé sa nouvelle i20 N plus tôt cette semaine, la Toyota GR Yaris et la Ford Puma de M-Sport restent à découvrir.

Les équipes de WRC se sont lancées dans une véritable course contre-la-montre pour concevoir et construire des véhicules capables de concourir lors des 13 manches que compte le calendrier 2022. La saison est attendue comme l'une des plus indécises depuis longtemps, en raison de la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation.

Les Rally1 seront en effet équipées d'un système hybride de 100 kW couplé à un moteur à combustion interne 1,6 litre de 380 chevaux, alimenté par du carburant 100% durable, et capable de produire 500 chevaux lors de courts instants grâce à l'utilisation de boosts de puissance hybride, pouvant aller jusqu'à un total de 10 secondes.

Les voitures ont été construites à partir de zéro en utilisant un nouveau châssis plus résistant, imposé par la FIA. Les différentiels centraux qui permettent de régler la tenue de route des voitures ont été supprimés, tandis que l'utilisation de dispositifs aérodynamiques a été considérablement réduite.

"Il est normal que ces changements révolutionnaires soient intégrés à la 50e saison du WRC", a déclaré Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter. "Les nouvelles Rally1 sont superbes. Après tant de préparation et de travail acharné dans toute la discipline, nous sommes à quelques jours du début de la nouvelle ère – il est difficile de contenir l'excitation ! J'ai hâte de voir les voitures ensemble à Salzbourg pour marquer le début de ce qui sera une année passionnante."

Suivez en vidéo ci-dessus la présentation de la saison, qui débutera à 18h, heure française.

Vidéo - Les Rally1 : mode d'emploi