Kris Meeke sur la shortlist de Hyundai pour 2023

Hyundai a créé la surprise il y a deux semaines en ne reconduisant pas pour l'an prochain Oliver Solberg au volant de la troisième i20 N. La marque sud-coréenne souhaite en effet privilégier un profil de pilote plus expérimenté, ce afin de maximiser ses chances face à Toyota en 2023.

Si les noms d'Andreas Mikkelsen et de Hayden Paddon ont été évoqués pour succéder à Solberg, Kris Meeke est également sur les rangs pour faire son retour au sein du constructeur asiatique. Passé par de nombreuses équipes d'usine au cours de sa carrière, à savoir Mini, Citroën et en dernier lieu Toyota, le Britannique pourrait ainsi réintégrer le WRC cette fois-ci chez Hyundai.

De son côté, Hyundai n'a pas encore révélé ses plans pour la saison prochaine, même s'il est fort probable qu'il aligne de nouveau trois voitures Rally1. L'avenir de Dani Sordo reste également flou, l'Espagnol ayant partagé la troisième i20 N avec Solberg cette saison.

Concernant le reste du line-up, Thierry Neuville devrait pour sa part demeurer au sein de l'équipe étant donné qu'il bénéficie déjà d'un contrat courant jusqu'en 2023. Davantage d'incertitudes planent en revanche sur le futur de son coéquipier Ott Tänak.

On le sait, l'Estonien a particulièrement mal vécu le début de saison compliqué de Hyundai, qui a tardé à prendre le pli de la nouvelle réglementation technique en vigueur depuis cette année, et qui a donc accusé un retard de développement lors de la première partie de saison. Le Champion du monde 2019 garde par ailleurs en travers de la gorge la volonté de son équipe de figer les positions lors de la dernière étape du Rallye de l'Acropole, cédant ainsi la victoire à Neuville, alors qu'il avait l'occasion de reprendre de bons points à Kalle Rovanperä, sacré depuis.

Tänak a ainsi multiplié les déclarations allusives ces dernières semaines, certaines laissant sous-entendre qu'il était en contact avec une autre équipe, d'autres qu'il pourrait très bien prendre une année sabbatique en 2023. Le patron de l'équipe Hyundai, Julien Moncet, s'est pour sa part refusé à tout commentaire, quand bien même son désir de conserver les services du pilote balte est avéré. Mais face à l'absence d'annonce, celui-ci a reconnu recevoir de nombreux appels de la part de pilotes intéressés par le volant de la troisième Hyundai.

Parmi eux, on retrouve donc Kris Meeke. Le Nord-Irlandais de 43 ans, détenteur de cinq victoires en WRC, a terminé sixième du championnat à l'issue de sa dernière saison dans la discipline, en 2019 pour le compte de Toyota. "Je dois dire que mon numéro de téléphone est plus prisé que jamais", s'est amusé Moncet lors d'un entretien avec Motorsport.com. "Nous sommes bien sûr déjà en discussions avec plusieurs pilotes, tout le monde le sait. […] Nous prenons toutes les options en considération et nous n'avons encore rien décidé. Mais nous avons déjà une bonne petite idée [du pilote que nous voulons recruter]."

Parmi ces options, Meeke fait donc figure de candidat crédible, comme le confirme Moncet. "Clairement, Kris Meeke est sur notre liste de pilotes. Mais le problème est que je ne sais pas s'il se situe plutôt en haut ou dans le milieu de celle-ci."

Kris Meeke lors de son passage chez Toyota.

Pas de saison complète en vue

Depuis son départ du WRC fin 2019, Meeke a endossé le rôle de pilote d'essais au profit de Skoda Motorsport, ce afin de développer la nouvelle Fabia Rally2 Evo. Lors d'une récente interview accordée à l'édition polonaise de Motorsport.com, celui-ci a par ailleurs confirmé son intérêt pour prendre part à un programme partiel en WRC l'an prochain.

"Il est clair que la seule chose que je sais vraiment bien faire dans la vie, c'est piloter une voiture. Je dispose toujours d'une belle expérience en Championnat du monde, et je me sens toujours à l'aise dans la voiture, donc qui sait ce qui peut arriver ? Je ne souhaiterais sans doute pas faire de nouveau une saison complète. À mon âge, j'ai une famille à la maison et je veux passer un peu de temps avec elle. Mais je serais plus disposé à participer à quelques rallyes en effet."

"On ne sait jamais [ce qui va se produire]. Le Championnat du monde est une petite communauté, et il ne faut jamais fermer la moindre porte et voir ce qui se passe. En ce qui me concerne, j'ai fait des milliers de kilomètres avec Skoda, donc on ne peut pas dire que je sois en mal de roulage, donc on va bien voir ce qui arrive pour 2023."