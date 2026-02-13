Passer au contenu principal

WRC Rallye de Suède

Neuville : "Je me sens comme Lewis Hamilton en ce moment"

Peinant à retrouver la plénitude de son pilotage dans la Hyundai, Thierry Neuville compare la situation dont il ne parvient pas à s'extraire à celle de Lewis Hamilton chez Ferrari.

Basile Davoine
Mis à jour:
Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Photo de: Hyundai

Depuis qu'il a atteint le but ultime en décrochant le titre mondial en 2024, Thierry Neuville traverse une période difficile. Le Belge a vécu une campagne 2025 délicate avec Hyundai, sans jamais pouvoir défendre sa couronne et en parvenant finalement à sauver les meubles avec un succès obtenu sur la dernière manche de l'année, en Arabie saoudite.

Il espérait remettre les choses à l'endroit cette année, au volant d'une Hyundai qui a fait l'objet d'évolutions pour tenter de combler le retard sur Toyota, mais la tendance n'est pour le moment pas prometteuse. Le Rallye Monte-Carlo a été dans la lignée des derniers mois, avec une cinquième place finale mais très lointaine, à plus de dix minutes du vainqueur, Oliver Solberg.

Pas de quoi aborder la suite de la saison avec enthousiasme, car s'il est évidemment trop tôt pour déjà tirer un trait sur ses ambitions personnelles, l'incapacité à trouver la clé inquiète Thierry Neuville, qui rumine une forme d'impuissance. 

"La volonté est toujours là, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, même avec la volonté, ça ne fonctionne pas. C'est trop difficile", déplore-t-il dans une interview accordée à DirtFish. "On ne sait pas contre quoi on se bat, mais on se bat contre quelque chose qui est manifestement plus difficile à résoudre. Et ça rend les choses très, très compliquées."

"Je ne suis pas le seul. On est au moins trois dans l'équipe. Et on peut aussi voir qu'en Formule 1, certains immenses pilotes, des pilotes très forts, se battent contre cette chose qui, quand elle n'est pas là, fait que ça ne fonctionne pas, et je me sens vraiment un peu comme Lewis Hamilton en ce moment."

Lire aussi :

Thierry Neuville rappelle à juste titre que les difficultés ne touchent pas que lui, dans une formation Hyundai où Adrien Fourmaux a tout de même réussi à sortir un peu du lot sur le Monte-Carlo, mais où même Ott Tänak a fini par jeter l'éponge en fin de saison dernière.

Ce week-end, au Rallye de Suède, le terrain très différent permettra peut-être de changer la dynamique, mais la première spéciale du week-end, jeudi soir, n'a pas donné ce sentiment. 

"On a eu beaucoup de bons pilotes dans l'équipe, et j'ai toujours eu de très bons coéquipiers, qui ont toujours apporté quelque chose", conclut Thierry Neuville. "Mais au bout du compte, on peut avoir beaucoup d'ingrédients pour faire une bonne salade. Il suffit de choisir ceux qui apportent vraiment quelque chose à votre recette."

Article précédent Solberg continue à briller, les pilotes Hyundai déjà distancés
Article suivant Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

Meilleurs commentaires

