Résumé de spéciale
WRC Rallye de Suède

Solberg continue à briller, les pilotes Hyundai déjà distancés

Oliver Solberg est le premier leader du Rallye de Suède, les quatre pilotes Toyota ayant dominé la spéciale disputée ce jeudi soir. Thierry Neuville et Adrien Fourmaux ont eu du mal à tenir leur rythme.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo de: Toyota Racing

Le Rallye de Suède a débuté ce jeudi soir avec une spéciale d'une dizaine de kilomètres en nocturne, Umeå, qui sera de nouveau disputée de jour dimanche pour la Power Stage.

Trois semaines après sa démonstration au Monte-Carlo, Oliver Solberg a démarré son épreuve à domicile de la meilleure des manières. Visiblement avantagé par sa position de leader sur la route, avec une fine couche de glace qui s'est dégradée au fil des passages, le Suédois a devancé ses trois coéquipiers chez Toyota.

Elfyn Evans a été le plus proche d'entre eux, avec le deuxième temps à 3"8. Le Gallois a devancé Takamoto Katsuta de six dixièmes et Sami Pajari de près de deux secondes.

Les pilotes Hyundai ont déjà perdu de précieuses secondes. Thierry Neuville est celui qui s'en est le mieux sorti mais il est à 6"7 de Solberg, tandis qu'Adrien Fourmaux pointe à 7"9 du leader. Les deux pilotes se sont dit surpris par les conditions rencontrées dans cette spéciale. Esapekka Lappi, qui fait son retour chez Hyundai, a laissé filé près de dix secondes.

Le retard est encore plus important pour les pilotes Ford M-Sport. Josh McErlean, qui avait de la buée sur le pare-brise de sa Puma, et Martins Sesks, ont lâché plus de 15 secondes. Jon Armstrong a perdu encore plus de temps en passant hors de la route et en traversant un mur de neige. Il est devancé par Lorenzo Bertelli, membre de la dynastie Prada et aligné dans une cinquième Toyota.

Lire aussi :

Sept spéciales attendent les pilotes vendredi, pour ce qui sera la journée la plus riche du week-end en kilomètres.

Rallye de Suède - Classement après l'ES1

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Sweden O. Solberg Toyota 5'53"1
2 United Kingdom E. Evans Toyota +3"8
3 Japan T. Katsuta Toyota +4"4
4 Finland S. Pajari Toyota +5"6
5 Belgium T. Neuville Hyundai +6"7
6 France A. Fourmaux Hyundai +7"9
7 Finland E. Lappi Hyundai +9"1
8 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +15"7
9 Latvia M. Sesks Toyota +18"2
10 Italy L. Bertelli Toyota +26"1
11 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +41"1

 

Article précédent Le programme du Rallye de Suède 2026 : spéciales, horaires, engagés

