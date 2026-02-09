Le programme du Rallye de Suède 2026 : spéciales, horaires, engagés

Le parcours et les horaires

Après un shakedown organisé en matinée jeudi 12 février, le Rallye de Suède démarrera officiellement en soirée, avec une première spéciale d'une dizaine de kilomètres.

Les journées de vendredi et de samedi compteront toutes les deux sept spéciales, alors que la dernière étape sera composée de trois chronos, pour un total de 18 spéciales et de 300,66 km chronométrés.

Jeudi 12 février 2026 ES1 19h05 Umeå 1 10,23 km Vendredi 13 février 2026 ES2 10h07 Bygdsiljum 1 27,55 km ES3 11h08 Andersvattnet 1 20,51 km ES4 12h16 Bäck 1 11,53 km ES5 15h40 Bygdsiljum 2 27,55 km ES6 16h41 Andersvattnet 2 20,51 km ES7 17h49 Bäck 2 11,53 km ES8 19h05 Umeå Sprint 1 5,70 km Samedi 14 février 2026 ES9 10h10 Vännäs 1 15,70 km ES10 11h05 Sarsjöliden 1 16,72 km ES11 11h59 Kolksele 1 16,94 km ES12 15h10 Vännäs 2 15,70 km ES13 16h05 Sarsjöliden 2 16,72 km ES14 16h59 Kolksele 2 16,94 km ES15 18h05 Umeå Sprint 2 5,70 km Dimanche 15 février 2026 ES16 7h33 Västervik 1 25,45 km ES17 10h11 Västervik 2 25,45 km ES18 12h15 Umeå 2 (Power Stage) 10,23 km

Les engagés en Rally1

Comme au Monte-Carlo, il y aura 11 concurrents en catégorie Rally1 même si l'on note l'absence de Sébastien Ogier, qui dispute comme ces dernières années un programme partiel et calque ses absences sur les vacances de son fils.

Toyota comptera tout de même une armada de cinq voitures, la dernière Yaris étant confiée à Lorenzo Bertelli. Chez Hyundai, la troisième i20 N sera cette fois entre les mains d'Esapekka Lappi, alors que l'une des trois M-Sport Ford reviendra à Martins Sesks.

33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 5 Sami Pajari Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 99 Oliver Solberg Elliott Edmonson Toyota GR Yaris Rally1 55 Joshua McErlean Eoin Treacy Ford Puma Rally1 22 Martins Sesks Renars Francis Ford Puma Rally1 4 Esapekka Lappi Enni Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 95 Jon Armstrong Shane Byrne Ford Puma Rally1 37 Lorenzo Bertelli Simone Scattolin Toyota GR Yaris Rally1

Le Français en lice

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux lors du Rallye Monte-Carlo 2026. Photo de: Hyundai

"Le Rallye de Suède peut être très exigeant : il faut s'investir à fond dans toutes les spéciales. Notre voiture doit être très précise pour que nous puissions optimiser notre vitesse en utilisant les congères sans rester coincés dedans."

"Ces dernières années, le sol était plus gelé et il y avait peu de neige fraîche, donc il devrait y avoir moins de congères, mais je m'attends aussi à ce que l'adhérence soit moins bonne que l'année dernière. Il faut une voiture très bien équilibrée qui inspire confiance et permet de s'engager à fond dans chaque virage."

"Contrairement au Monte-Carlo, c'est un rallye purement axé sur la performance tout au long du week-end, où il est important de tenir compte des conditions météorologiques lors du réglage de la voiture. Nous avons une bonne position sur la route pour cette épreuve, donc l'objectif est de tout donner pour remporter la victoire et réduire l'écart au championnat des constructeurs."

Les 10 derniers vainqueurs en Suède

Elfyn Evans et Scott Martin sont les tenants du titre au Rallye de Suède. Photo de: M-Sport

2025 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 2024 Esapekka Lappi

Janne Ferm Hyundai i20 N Rally1 2023 Ott Tänak Martin Järveoka Ford Puma Rally1 2022 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2020 Elfyn Evans Scott Martin Toyota Yaris WRC 2019 Ott Tänak Martin Järveoka Toyota Yaris WRC 2018 Thierry Neuville Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC 2017 Jari-Matti Latvala

Miikka Anttila Toyota Yaris WRC 2016 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Volkswagen Polo R WRC 2015 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Volkswagen Polo R WRC

