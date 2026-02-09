Passer au contenu principal

Preview
WRC Rallye de Suède

Le programme du Rallye de Suède 2026 : spéciales, horaires, engagés

Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye de Suède, seconde manche de la saison 2026 du WRC.

Fabien Gaillard
Publié:
Ajouter comme source privilégiée

Le parcours et les horaires

Après un shakedown organisé en matinée jeudi 12 février, le Rallye de Suède démarrera officiellement en soirée, avec une première spéciale d'une dizaine de kilomètres.

Les journées de vendredi et de samedi compteront toutes les deux sept spéciales, alors que la dernière étape sera composée de trois chronos, pour un total de 18 spéciales et de 300,66 km chronométrés.

Jeudi 12 février 2026
ES1 19h05 Umeå 1 10,23 km
Vendredi 13 février 2026
ES2 10h07 Bygdsiljum 1 27,55 km
ES3 11h08 Andersvattnet 1 20,51 km
ES4 12h16 Bäck 1 11,53 km
ES5 15h40 Bygdsiljum 2 27,55 km
ES6 16h41 Andersvattnet 2 20,51 km
ES7 17h49 Bäck 2 11,53 km
ES8 19h05 Umeå Sprint 1 5,70 km
Samedi 14 février 2026
ES9 10h10 Vännäs 1 15,70 km
ES10 11h05 Sarsjöliden 1 16,72 km
ES11 11h59 Kolksele 1 16,94 km
ES12 15h10 Vännäs 2 15,70 km
ES13 16h05 Sarsjöliden 2 16,72 km
ES14 16h59 Kolksele 2 16,94 km
ES15 18h05 Umeå Sprint 2 5,70 km
Dimanche 15 février 2026
ES16 7h33 Västervik 1 25,45 km
ES17 10h11 Västervik 2 25,45 km
ES18 12h15 Umeå 2 (Power Stage) 10,23 km

Les engagés en Rally1

Comme au Monte-Carlo, il y aura 11 concurrents en catégorie Rally1 même si l'on note l'absence de Sébastien Ogier, qui dispute comme ces dernières années un programme partiel et calque ses absences sur les vacances de son fils.

Toyota comptera tout de même une armada de cinq voitures, la dernière Yaris étant confiée à Lorenzo Bertelli. Chez Hyundai, la troisième i20 N sera cette fois entre les mains d'Esapekka Lappi, alors que l'une des trois M-Sport Ford reviendra à Martins Sesks.

33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
 11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

  Hyundai i20 N Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
22

Latvia Martins Sesks

Latvia Renars Francis

 Ford Puma Rally1
4

Finland Esapekka Lappi

Finland Enni Mälkönen 

 Hyundai i20 N Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1
37

Italy Lorenzo Bertelli

Italy Simone Scattolin

 Toyota GR Yaris Rally1

Le Français en lice

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux lors du Rallye Monte-Carlo 2026.

Adrien Fourmaux lors du Rallye Monte-Carlo 2026.

Photo de: Hyundai

"Le Rallye de Suède peut être très exigeant : il faut s'investir à fond dans toutes les spéciales. Notre voiture doit être très précise pour que nous puissions optimiser notre vitesse en utilisant les congères sans rester coincés dedans."

"Ces dernières années, le sol était plus gelé et il y avait peu de neige fraîche, donc il devrait y avoir moins de congères, mais je m'attends aussi à ce que l'adhérence soit moins bonne que l'année dernière. Il faut une voiture très bien équilibrée qui inspire confiance et permet de s'engager à fond dans chaque virage." 

"Contrairement au Monte-Carlo, c'est un rallye purement axé sur la performance tout au long du week-end, où il est important de tenir compte des conditions météorologiques lors du réglage de la voiture. Nous avons une bonne position sur la route pour cette épreuve, donc l'objectif est de tout donner pour remporter la victoire et réduire l'écart au championnat des constructeurs."

Les 10 derniers vainqueurs en Suède

Elfyn Evans et Scott Martin sont les tenants du titre au Rallye de Suède.

Elfyn Evans et Scott Martin sont les tenants du titre au Rallye de Suède.

Photo de: M-Sport

2025

 

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
2024

Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm

 Hyundai i20 N Rally1
2023

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Ford Puma Rally1
2022

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota GR Yaris Rally1
2020

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota Yaris WRC
2019

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Toyota Yaris WRC
2018

Belgium Thierry Neuville

Belgium Nicolas Gilsoul

 Hyundai i20 Coupe WRC
2017

Finland Jari-Matti Latvala
Finland Miikka Anttila

 Toyota Yaris WRC
2016

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Volkswagen Polo R WRC
2015

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Volkswagen Polo R WRC

Épreuve suivante : Safari Rally du Kenya (12-15 mars)

Calendrier 2026 du WRC

