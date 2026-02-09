Le programme du Rallye de Suède 2026 : spéciales, horaires, engagés
Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye de Suède, seconde manche de la saison 2026 du WRC.
Le parcours et les horaires
Après un shakedown organisé en matinée jeudi 12 février, le Rallye de Suède démarrera officiellement en soirée, avec une première spéciale d'une dizaine de kilomètres.
Les journées de vendredi et de samedi compteront toutes les deux sept spéciales, alors que la dernière étape sera composée de trois chronos, pour un total de 18 spéciales et de 300,66 km chronométrés.
|Jeudi 12 février 2026
|ES1
|19h05
|Umeå 1
|10,23 km
|Vendredi 13 février 2026
|ES2
|10h07
|Bygdsiljum 1
|27,55 km
|ES3
|11h08
|Andersvattnet 1
|20,51 km
|ES4
|12h16
|Bäck 1
|11,53 km
|ES5
|15h40
|Bygdsiljum 2
|27,55 km
|ES6
|16h41
|Andersvattnet 2
|20,51 km
|ES7
|17h49
|Bäck 2
|11,53 km
|ES8
|19h05
|Umeå Sprint 1
|5,70 km
|Samedi 14 février 2026
|ES9
|10h10
|Vännäs 1
|15,70 km
|ES10
|11h05
|Sarsjöliden 1
|16,72 km
|ES11
|11h59
|Kolksele 1
|16,94 km
|ES12
|15h10
|Vännäs 2
|15,70 km
|ES13
|16h05
|Sarsjöliden 2
|16,72 km
|ES14
|16h59
|Kolksele 2
|16,94 km
|ES15
|18h05
|Umeå Sprint 2
|5,70 km
|Dimanche 15 février 2026
|ES16
|7h33
|Västervik 1
|25,45 km
|ES17
|10h11
|Västervik 2
|25,45 km
|ES18
|12h15
|Umeå 2 (Power Stage)
|10,23 km
Les engagés en Rally1
Comme au Monte-Carlo, il y aura 11 concurrents en catégorie Rally1 même si l'on note l'absence de Sébastien Ogier, qui dispute comme ces dernières années un programme partiel et calque ses absences sur les vacances de son fils.
Toyota comptera tout de même une armada de cinq voitures, la dernière Yaris étant confiée à Lorenzo Bertelli. Chez Hyundai, la troisième i20 N sera cette fois entre les mains d'Esapekka Lappi, alors que l'une des trois M-Sport Ford reviendra à Martins Sesks.
|33
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|11
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|18
|
Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|
Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|5
|
Sami Pajari
Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Oliver Solberg
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|55
|
Joshua McErlean
Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
|22
|
Martins Sesks
Renars Francis
|Ford Puma Rally1
|4
|
Esapekka Lappi
Enni Mälkönen
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|
Jon Armstrong
Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|37
|
Lorenzo Bertelli
Simone Scattolin
|Toyota GR Yaris Rally1
Le Français en lice
Adrien Fourmaux (Hyundai)
Adrien Fourmaux lors du Rallye Monte-Carlo 2026.
Photo de: Hyundai
"Le Rallye de Suède peut être très exigeant : il faut s'investir à fond dans toutes les spéciales. Notre voiture doit être très précise pour que nous puissions optimiser notre vitesse en utilisant les congères sans rester coincés dedans."
"Ces dernières années, le sol était plus gelé et il y avait peu de neige fraîche, donc il devrait y avoir moins de congères, mais je m'attends aussi à ce que l'adhérence soit moins bonne que l'année dernière. Il faut une voiture très bien équilibrée qui inspire confiance et permet de s'engager à fond dans chaque virage."
"Contrairement au Monte-Carlo, c'est un rallye purement axé sur la performance tout au long du week-end, où il est important de tenir compte des conditions météorologiques lors du réglage de la voiture. Nous avons une bonne position sur la route pour cette épreuve, donc l'objectif est de tout donner pour remporter la victoire et réduire l'écart au championnat des constructeurs."
Les 10 derniers vainqueurs en Suède
Elfyn Evans et Scott Martin sont les tenants du titre au Rallye de Suède.
Photo de: M-Sport
|2025
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|
Esapekka Lappi
|Hyundai i20 N Rally1
|2023
|
Martin Järveoka
|Ford Puma Rally1
|2022
|Toyota GR Yaris Rally1
|2020
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|2019
|
Ott Tänak
Martin Järveoka
|Toyota Yaris WRC
|2018
|
Thierry Neuville
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2017
|Toyota Yaris WRC
|2016
|
Sébastien Ogier
|Volkswagen Polo R WRC
|2015
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Volkswagen Polo R WRC
Épreuve suivante : Safari Rally du Kenya (12-15 mars)
Partager ou sauvegarder cet article
"Le signe d'un champion" : Ogier voit un "vent de fraîcheur" chez Solberg
Critiques d'Ogier : Hankook reconnaît une performance "sous-optimale"
Le "rêve fou" d'Oliver Solberg, vainqueur du Monte-Carlo
Dernières actus
Di Giannantonio se sent "au bon endroit, au bon moment"
Doriane Pin officialise son retour en endurance pour 2026
"L'effrayant" casse-tête des qualifications version F1 2026
Le programme du Rallye de Suède 2026 : spéciales, horaires, engagés
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires