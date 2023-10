Neuville s'envole, Rovanperä entrevoit le titre

Le soleil est venu saluer le plateau du WRC en ce samedi après-midi, après une journée et demie morose. Si les routes de cette seconde boucle n'étaient pas totalement sèches, notamment dans les portions boisées, les conditions étaient globalement bien plus agréables et linéaires sur les itinéraires autrichiens et allemands qui accueillaient les spéciales du jour.

Bien évidemment, l'information de la matinée, c'était la sortie de route d'Elfyn Evans qui ne fait plus tenir le suspense qu'à un fil au Championnat du monde pilotes. Pour espérer empêcher Kalle Rovanperä d'être titré, le Gallois doit pouvoir repartir ce dimanche, inscrire des points en Power Stage mais également, et surtout, espérer que le Finlandais abandonne et ne puisse pas repartir d'ici la fin du rallye. Autant dire que vu l'attitude du champion en titre une fois qu'il a su qu'Evans s'était accidenté lors de l'ES11, il n'allait pas prendre tous les risques !

Dans ces conditions, Sébastien Ogier a pu s'offrir son premier scratch du Rallye d'Europe centrale au terme de l'ES12, 1,5 seconde devant un Thierry Neuville qui a accentué son avantage en devançant Ott Tänak de 3 secondes et un duo Rovanperä-Takamoto Katsuta de 3,4 secondes.

Dans l'ES13, la luminosité déclinante couplée aux rayons d'or du soleil rasant ne faisaient que mettre en valeur les belles couleurs automnales de la campagne autrichienne. En dépit de routes globalement sèches, les portions boueuses rendaient certaines sections de route particulièrement piégeuses, invitant à une certaine prudence. Au terme de ces 27 km, c'est à nouveau Ogier qui s'est offert le meilleur temps, pour un petit dixième face à Tänak et 3,5 secondes d'avance sur Neuville. Sans surprise, Rovanperä a continué d'assurer, lâchant encore 12,2 secondes au pilote Hyundai.

L'ultime spéciale du jour, 11,88 km en conditions nocturnes et toujours glissantes, a débuté par une nouvelle frayeur pour Pierre-Louis Loubet, qui a pu repartir après une petite erreur. Ott Tänak, lui, a subi un problème de pression hydraulique avant d'avoir le "réflexe stupide" de tirer le frein à main pour y remédier : l'Estonien a ainsi laissé échapper plusieurs dizaines de secondes qui exposent sa troisième place au général à la menace de Sébastien Ogier, revenu à 31 secondes du pilote Hyundai.

Kalle Rovanperä a signé le scratch de cette ES14 histoire de rappeler que, même après avoir assuré, il restait le patron ! Insuffisant toutefois pour inquiéter Thierry Neuville, qui n'a rendu qu'un demi-seconde et conserve solidement les commandes de l'épreuve ce samedi soir, avec 26"2 d'avance sur le Finlandais, toujours plus proche d'un deuxième titre mondial qu'il pourrait cueillir dès dimanche. Il reste en effet quatre spéciales à parcourir, dont la Power Stage, pour un total de 67,24 km.

Scratchs de samedi

ES9 : E. Evans

ES10 : T. Neuville

ES11 : T. Neuville

ES12 : S. Ogier

ES13 : S. Ogier

ES14 : K. Rovanperä

Rallye d'Europe centrale - Après l'ES14

Pilote Équipe Temps/Écart 1 T. Neuville Hyundai 2h18'34"5 2 K. Rovanperä Toyota +26"2 3 O. Tänak M-Sport Ford +1'49"1 4 S. Ogier Toyota +2'20"2 5 T. Katsuta Toyota +2'47"9 6 T. Suninen Hyundai +2'58"8 7 G. Munster M-Sport Ford +3'52"2 8 P. Loubet M-Sport Ford +9'05"8 9 A. Fourmaux Ford Fiesta (WRC2) +9'12"3 10 E. Lindholm Hyundai (WRC2) +9'18"8