Neuville face à Ogier : grosse bagarre au Rallye de l'Acropole !

La deuxième journée complète du Rallye de l'Acropole propose un menu complexe ce samedi, avec une première boucle constituée de quatre spéciales et imposant de parcourir plus de 70 km avec les mêmes pneus. Dans un week-end où les enveloppes fournies par Hankook crispent les concurrents, c'est évidemment tout sauf anodin.

Dans l'ES8 (Ghymno, 19,60 km), Oliver Solberg et Jon Armstrong ont repris la route après leurs déboires de la veille, ce dernier héritant cette fois de la délicate tâche d'ouvrir la spéciale.

Une situation qui a permis à Elfyn Evans de s'élancer dans de meilleures conditions après avoir balayé toute la journée de vendredi, tout comme Takamoto Katsuta, les deux pilotes Toyota étant désormais en mission pour remonter dans la hiérarchie. Devant, le duel entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier a immédiatement repris. Le Français a signé le scratch et repris 1"5 au Belge, relançant un peu plus leur bataille pour la victoire.

Adrien Fourmaux a retrouvé des couleurs dans l'ES9 (Kolines, 21,30 km) en signant le scratch. Mais la lutte pour la tête du rallye est restée au centre de toutes les attentions.

Comme il l'avait sous-entendu, Sébastien Ogier a haussé le rythme et repris 3"3 à Thierry Neuville, revenant à moins de cinq secondes du leader au classement général. Le Belge a reconnu avoir commis des petites erreurs et estimé devoir ajuster les réglages de sa voiture.

Coup de chaud dans la forêt

Sébastien Ogier met la pression ! Photo de: Toyota Racing

L'ES10 (Menalo Mt, 15,01 km) a offert un profil différent du reste du parcours, avec une portion boueuse en forêt qui a piégé plusieurs concurrents. Sami Pajari en a notamment fait les frais avec un tête-à-queue sans conséquence majeure.

Adrien Fourmaux a lui aussi vécu une grosse frayeur après une erreur dans ses notes. "On s'est fait une chaleur, avec une grosse erreur dans mes notes, et c'était un gros sauvetage. On est plutôt chanceux. Après ça, j'ai décidé d'être un peu plus calme", a raconté le Français à l'arrivée.

En tête, le duel s'est poursuivi entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier, mais cette fois le Belge a repris l'avantage en signant le scratch avec 1"4 d'avance sur son rival.

La dernière spéciale de la boucle (Kefalari, 18,17 km), qui ne sera pas parcourue dans l'après-midi, était probablement la plus rude pour les pneus. Sébastien Ogier est repassé à l'attaque au volant de la Toyota, mais Thierry Neuville a une nouvelle vendu chèrement sa peau mais a laissé filer 2"6 sur ce tronçon.

À la mi-journée et avec deux tiers du programme bouclé, le Belge conserve la tête du Rallye de l'Acropole de justesse, avec 3"7 d'avance sur le nonuple champion du monde.

Pour conclure cette grosse journée, il faudra effectuer ce samedi après-midi un deuxième passage dans les spéciales de Ghymno (15h39) et Menalo Mt (18h05).

scratchs du samedi matin ES8 19,60 km Ghymno 1 S. Ogier ES9 21,30 km Kolines A. Fourmaux ES10 15,01 km Menalo Mt 1 T. Neuville ES11 18,17 km Kefalari S. Ogier

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES11

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 T. Neuville Hyundai 2h20'28"2 2 S. Ogier Toyota +3"7 3 A. Fourmaux Hyundai +56"0 4 T. Katsuta Toyota +2'03"2 5 J. McErlean Ford M-Sport +2'30"7 6 E. Evans Toyota +2'39"2 7 M. Sesks Ford M-Sport +2'56"3 8 D. Sordo Hyundai +4'04"6 9 S. Pajari Toyota +4'21"5