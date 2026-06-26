Neuville profite d'une crevaison de Fourmaux au Rallye de l'Acropole

Au lendemain de la Super Spéciale remportée jeudi soir par Sébastien Ogier, le Rallye de l'Acropole a réellement débuté ce vendredi.

Dans l'ES2 (Bauxites, 22,97 km), les premiers concurrents ont logiquement souffert du phénomène de balayage, avec de nombreuses pierres sur la trajectoire. Leader du championnat, Elfyn Evans a notamment dû composer avec des conditions délicates en ouvrant la route.

La spéciale a également été marquée par la crevaison à l'avant gauche d'Oliver Solberg dans les derniers kilomètres. Contraint de rallier l'arrivée sans s'arrêter, le Suédois a concédé un peu plus d'une minute et s'est dit ensuite agacé, estimant avoir crevé sans raison.

Les Hyundai ont profité de leur position et du terrain plus adapté à l'i20 N Rally1. Adrien Fourmaux a signé le scratch pour seulement un dixième devant Thierry Neuville. Le Français s'est réjoui de son "très bon feeling" au volant, tandis que le Belge en profitait pour s'emparer de la tête du classement général.

Le profil de l'ES3 (Parnassos Mt, 22,28 km), entre nombreuses épingles, fort dénivelé et poussière, a encore accentué le handicap des ouvreurs. Elfyn Evans en a fait les frais en concédant une quinzaine de secondes, expliquant n'avoir eu "aucune sensation ni aucune motricité" dans ces conditions.

De son côté, Oliver Solberg abordait la suite de la boucle avec une seule roue de secours à bord après sa crevaison dans l'ES2 et a dû se montrer prudent. Dani Sordo, lui, a dû s'arrêter après une crevaison et a perdu près de deux minutes.

Fourmaux perd tout avec une crevaison

Adrien Fourmaux a de quoi être frustré. Photo de: Hyundai

Adrien Fourmaux a confirmé son excellent début de rallye en signant un deuxième scratch consécutif, avec 13"8 d'avance sur Sébastien Ogier, lequel a confié adopter "une approche différente du risque". Le pilote Hyundai s'est ainsi emparé de la tête du rallye, tandis que son dauphin Thierry Neuville limitait les dégâts en ne concédant que 1"9 sur cette spéciale.

L'ES4 (Stiri, 24,18 km), seule spéciale qui sera également parcourue dans la boucle de l'après-midi, a semblé ménager un petit peu les premiers pilote sur la route, avec moins de balayage. Auteur d'un très bon début de rallye, Sami Pajari a perdu du temps après s'être brièvement arrêté en raison d'un problème technique qu'il a qualifié de "bizarre".

Sébastien Ogier a fait parler son orgueil et profité de son économie pneumatique des spéciales précédentes pour passer à l'offensive. "C'est juste une question de chance, une loterie. Les pneus ne sont pas préparés pour ces conditions", a glissé le nonuple champion du monde, qui a empoché le scratch.

Adrien Fourmaux ne pouvait pas en dire autant, touché par une crevaison à l'avant droit qui lui a fait perdre 30 secondes, confirmant que le nouveau pneu terre apporté par Hankook n'est pas convaincant.

Cet incident a permis à Thierry Neuville de prendre la tête du rallye à la mi-journée, avec 11 secondes d'avance sur Sébastien Ogier et 21"2 sur un étonnant Jon Armstrong, parfaitement passé à travers les ennuis.

La deuxième boucle débutera à 12h35 et comportera trois spéciales.

scratchs du vendredi matin ES2 22,97 km Bauxites A. Fourmaux ES3 22,28 km Parnassos Mt A. Fourmaux ES4 24,18 km Stiri 1 S. Ogier

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES4

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 T. Neuville Hyundai 48'03"2 2 S. Ogier Toyota +11"0 3 J. Armstrong Ford M-Sport +21"2 4 A. Fourmaux Hyundai +28"3 5 J. McErlean Ford M-Sport +36"8 6 M. Sesks Ford M-Sport +38"3 7 S. Pajari Toyota +50"2 8 T. Katsuta Toyota +55"6 9 E. Evans Toyota +1'18"6 ... 14 O. Solberg Toyota +2'03"6 ... 16 D. Sordo Hyundai +2'08"3