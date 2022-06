ES1 - Neuville prend la tête devant un quadruplé de Toyota

Charger le lecteur audio

Deux semaines seulement après le premier rallye terre du calendrier au Portugal, le WRC a remis le couvert sur cette surface ce jeudi avec l'ouverture du Rallye de Sardaigne. La journée a débuté comme à l'accoutumée par les reconnaissances dans le cadre du shakedown, à l'issue duquel Thierry Neuville s'est montré le plus rapide, devant Esapekka Lappi et Elfyn Evans.

Le pilote belge, qui court toujours après son premier succès cette saison, va tenter d'éviter les embûches ce week-end sur l'île italienne, après avoir vu son résultat final compromis lors de la dernière manche en raison d'un bris au niveau de l'arbre de transmission.

Le pilote Hyundai est cependant parti du bon pied ce soir, en réalisant le meilleur chrono sur la première spéciale de ce Rallye de Sardaigne (comme il l'avait déjà fait du reste au Portugal), sur un parcours long de 3,23 km alliant l'asphalte des rues d'Olbia (au Nord de l'île) et une portion en terre présentant plusieurs sauts.

Neuville devance donc un quadruplé de Toyota, qui ont réalisé un véritable tir groupé en monopolisant le reste du top 5. Dans la droite ligne de sa très bonne prestation au Portugal, Takamoto Katsuta a ainsi décroché le deuxième temps devant Elfyn Evans, deuxième de la dernière manche après une grosse bataille face à Kalle Rovanperä, quatrième ce soir.

Fourmaux le plus rapide chez M-Sport

Pour son deuxième engagement de la saison avec le constructeur japonais, Esapekka Lappi prend de son côté le cinquième chrono, devant Ott Tänak et Dani Sordo. On retrouve ensuite le Français Adrien Fourmaux, qui aborde cette cinquième manche de la saison avec plus de confiance que les précédentes grâce à sa première arrivée dans les points il y a deux semaines.

Le Nordiste a été le pilote M-Sport le plus rapide, et devance ainsi ses coéquipiers Craig Breen et Gus Greensmith, ce dernier victime d'un premier pépin avec une perte inopinée de l'intercom sur cette première spéciale, ce qui l'a contraint à être guidé aux gestes par son copilote Jonas Andersson. Pierre-Louis Loubet a quant à lui fini à la 11e place de ce premier parcours chronométré.

Après cette première mise en bouche, les choses sérieuses vont débuter demain avec huit spéciales au programme pour un total d'environ 134 km de parcours chronométré. Alors que les températures sont restées modérées ce soir du fait de la proximité de la mer Méditerranée et de l'heure du départ de l'ES1, la chaleur devrait jouer un rôle important dans la performance des équipages à partir de demain et la première étape. La première spéciale est prévue à 07h01 avec les 14,19 km de Terranova 1.

Rallye de Sardaigne - Classement à l'issue de l'ES1