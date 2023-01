Ogier assomme la deuxième journée du Monte-Carlo !

Charger le lecteur audio

Déjà vainqueur des deux premières spéciales nocturnes jeudi soir, Sébastien Ogier a livré un véritable récital ce vendredi sur les routes du Monte-Carlo. Le Français, dans l'immédiat, est tout simplement intouchable et ne laisse que des miettes à la concurrence.

Le pilote Toyota a ouvert la journée en remportant les trois spéciales de la matinée, faisant main basse sur l'intégralité de la première boucle, et ce malgré un problème d'hybride qui l'a affecté dès l'ES4 et l'a obligé à "attaquer à fond pour compenser". L'ES5, avant la pause déjeuner, a été marquée par la touchette de Kalle Rovanperä, sans grosse conséquence, et surtout par la crevaison d'Elfyn Evans, qui était le seul jusque-là à suivre le rythme du leader.

Pierre-Louis Loubet, lui, a connu une sortie de route et une perte de direction assistée. Le Français, en l'absence d'assistance à la mi-journée, a tout de même pris la décision de participer à la deuxième boucle en dépit de ce très lourd handicap sur sa Ford Puma, qui s'est logiquement traduit par une énorme perte de temps totale d'une dizaine de minutes.

Dans l'après-midi, Sébastien Ogier a pu mesurer davantage les risques, embarquant notamment une deuxième roue de secours, ce qu'il n'avait pas fait le matin. Surtout, la Toyota GR Yaris a retrouvé son énergie hybride pour ces trois spéciales empruntant le même parcours que sur la première boucle. Le Français a seulement laissé échapper l'ES6 au profit d'Elfyn Evans, pour une demi-seconde, et l'ES8 à Kalle Rovanperä pour trois secondes, mais a accru son avance en tête du général.

Au terme de cette journée, il compte ainsi 36 secondes d'avance sur le Champion du monde en titre, qui n'aura plus à ouvrir la route samedi. "La journée est belle", s'est félicité le leader au micro de Canal+. "On a préféré faire attention à essayer de rentrer premier. Le programme de la soirée c'est une assistance pour l'équipe et pour nous de la préparation vidéo pour les spéciales de demain."

Thierry Neuville est installé au troisième rang de l'épreuve, où les performances des Toyota apparaissent globalement au-dessus du lot. Elfyn Evans s'est attaché à combler une partie de son retard pour revenir dans le match pour la quatrième place face à Ott Tänak. Dani Sordo, Takamoto Katsuta et Esapekka Lappi sont déjà très loin et voient leurs ambitions sérieusement mises à mal sur ce rallye.

Samedi, six spéciales seront à disputer avec le même format de deux boucles distinctes, pour un total de 111,6 km.

Scratchs de la journée

ES3 : S. Ogier



ES4 : S. Ogier

ES5 : S. Ogier

ES6 : E. Evans

ES7 : S. Ogier

ES8 : K. Rovanperä



Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES8

Pilote Équipe Temps/Écart 1 S. Ogier Toyota 1h26'39"4 2 K. Rovanperä Toyota +36"0 3 T. Neuville Hyundai +37"9 4 O. Tänak M-Sport Ford +54"2 5 E. Evans Toyota +1'02"3 6 D. Sordo Hyundai +1'30"2 7 T. Katsuta Toyota +1'33"1 8 E. Lappi Hyundai +1'57"7 9 N. Gryazin Skoda (WRC2) +4'12"8 10 Y. Rossel Citroën (WRC2) +4'42"5