Ogier s'installe déjà aux commandes du Monte-Carlo

Sans couronne à défendre mais avec un statut de pigiste de luxe et un record de neuf victoires à aller chercher sur le Rallye Monte-Carlo, Sébastien Ogier a lancé sa mission de la meilleure des manière ce jeudi. Le Français a empoché les deux premières spéciales disputées de nuit en ouverture de l'épreuve, dont la plus longue du rallye, proposant plus de 24 km. Contrairement à l'an passé, il n'avait pas le désavantage d'ouvrir la route, ce qui s'est avéré précieux notamment dans la spéciale du Col de Turini, où la présence de sel a provoqué un phénomène de balayage pour les premiers à s'y présenter.

Ce début de rallye a confirmé les bonnes dispositions de la Toyota GR Yaris puisqu'Elfyn Evans a terminé deuxième derrière Ogier à chacun des passages, le Britannique concédant au total 6 secondes tout rond à celui qui occupe donc les commandes du classement général au terme de cette soirée. Sur sa Ford Puma M-Sport qu'il doit encore apprivoiser, Ott Tänak s'est installé au troisième rang mais avec un écart qui grimpe déjà au-dessus des 15 secondes. Il devance d'un souffle Thierry Neuville, qui a laissé échapper un peu de temps dans la deuxième spéciale lorsqu'il est parti à la faute dans un virage très délicat. Le Belge a calé avant de pouvoir se relancer au volant de la Hyundai.

Champion du monde en titre et premier à ouvrir la route, Kalle Rovanperä occupe la cinquième place à 17'1 d'Ogier. Derrière, le trou est fait sur des pilotes qui ont déjà laissé filer pas mal de temps, à commencer par Dani Sordo, relégué à plus de 32 secondes. Seul représentant tricolore engagé sur la totalité du championnat en WRC, Pierre-Louis Loubet pointe ce jeudi soir au septième rang, avec un retard de 40"3 sur Ogier.

Vendredi, la deuxième journée du Rallye Monte-Carlo sera constituée de deux boucles de trois spéciales chacune, pour un total d'une centaine de kilomètres.

Scratchs de la soirée

ES1 : S. Ogier



ES2 : S. Ogier

Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES2

Pilote Équipe Temps/Écart 1 S. Ogier Toyota 26'33"7 2 E. Evans Toyota +06"0 3 O. Tänak M-Sport Ford +15"4 4 T. Neuville Hyundai +15"5 5 K. Rovanperä Toyota +17"1 6 D. Sordo Hyundai +32"1 7 P. Loubet M-Sport Ford +40"3 8 E. Lappi Hyundai +41"4 9 T. Katsuta Toyota +57"00