Neuville critique la "ridicule" réduction des tests en WRC

La FIA a imposé une réduction des essais pour cette saison afin d'alléger la pression financière sur les équipes, ces tests étant l'un des postes de dépenses les plus importants. L'an dernier, les équipes ont bénéficié de 28 jours d'essais, plus un certain nombre de sorties supplémentaires pour effectuer des tests de pneus pour le compte de Pirelli, le fournisseur officiel du championnat.

Dans le cadre des nouvelles directives sur les essais, les pilotes des constructeurs seront autorisés à effectuer un maximum de sept journées d'essais chacun au cours d'une saison qui compte 13 manches. En 2022, chaque pilote de constructeur devait effectuer une journée d'essai avant toutes les manches européennes, les essais préalables avant les épreuves hors Europe étant interdits.

Bien que Thierry Neuville comprenne les raisons derrière la décision de réduire le nombre de journées, le pilote Hyundai pense que de telles restrictions peuvent être dangereuses si les pilotes ne sont pas suffisamment préparés pour les rallyes. Il estime également que pour remplacer le temps d'essai perdu, les équipes dépenseront plus d'argent via la participation à des rallyes nationaux pour accumuler du kilométrage supplémentaire.

"Pour moi, tout d'abord, il est ridicule de réduire les essais à seulement sept jours par pilote", a déclaré le Belge à Motorsport.com. "Nous étions censés avoir 14 rallyes cette année, et désormais 13, et nous ne pouvons faire des tests que pour la moitié des épreuves."

"Nous devons être préparés. Nous avons beaucoup d'épreuves avec de mauvais shakedowns qui ne sont pas du tout représentatifs [des rallyes qui suivent], et ne pas avoir d'essais pourrait en quelque sorte les rendre dangereux à partir d'un certain stade si vous n'avez pas les bons réglages dès le début. Mais c'est comme ça. Je pense que les structures participeront à de petits rallyes nationaux dans la région, ce qui, encore une fois, sera beaucoup plus coûteux et prendra aussi beaucoup de temps aux pilotes et à l'équipe."

Thierry Neuville lors du Rallye du Japon.

Les pilotes Toyota Sébastien Ogier et Elfyn Evans se sont gardés de critiquer ouvertement la décision de la FIA, mais conviennent que la réduction des essais ajoutera à la difficulté de la tâche en 2023. "Ce n'est pas idéal, en particulier lorsque vous avez des difficultés dans un certain domaine, de travailler sur quelque chose et d'avoir si peu de jours pour les surmonter", a déclaré Evans à Motorsport.com. "D'une certaine manière, c'est un défi mais tout le monde est dans le même bateau donc au moins c'est équitable pour tout le monde."

Ogier a ajouté : "Cela fait partie d'un programme de réduction des coûts, donc au final, il y a un effet positif, mais les journées d'essais sont importantes afin d'être prêts pour une épreuve. Donc, en fin de compte, il sera important de travailler plus rapidement lors des tests, il faudra trouver la direction dans laquelle on veut progresser. Pour les jeunes, ce sera un challenge supplémentaire car ils n'ont pas d'expérience et doivent collecter les [données] très rapidement."

M-Sport, la seule équipe "semi-usine" de Rally1 (elle engage des Ford Puma), a accueilli favorablement les restrictions et a assuré qu'elle n'avait pas l'intention de participer à des rallyes nationaux à ce stade pour augmenter son kilométrage. "Les essais sont l'une des parties les plus coûteuses pour nous en WRC. Nous nous en félicitons, c'est certain", a déclaré Malcolm Wilson, patron de la structure, à Motorsport.com.

"Nous ne prévoyons pas de faire [des rallyes nationaux] pour le moment. Notre stratégie consiste à réduire le nombre d'inscriptions pour donner plus de temps à Ott [Tänak] et Pierre-Louis [Loubet]. C'est ce que nous faisons pour lutter contre la réduction."

Les trois équipes ont utilisé des journées d'essais pré-rallye de leur allocation pour l'ouverture de la saison au Monte-Carlo ce week-end.