Ogier espère une revanche contre Loeb au Monte-Carlo

L'octuple Champion du monde WRC Sébastien Ogier a enregistré une neuvième victoire record au Monte-Carlo lors de l'ouverture de la saison 2023 le week-end dernier, le pilote Toyota menant le rallye de bout en bout après avoir remporté neuf des 18 spéciales. Ce succès a permis à Ogier de dépasser d'une unité Sébastien Loeb, neuf fois Champion du monde, au palmarès du célèbre rallye alpin.

Le duo de semi-retraités du Championnat du monde des Rallyes s'était affronté l'an dernier lors de cette classique, et c'est la Ford M-Sport de Loeb qui s'était imposée après qu'une crevaison ait contraint Ogier à renoncer à la victoire dans l'avant-dernière spéciale. Loeb était en revanche absent cette année en raison de son engagement sur le Dakar, où il a terminé deuxième dans une BRX Hunter exploitée par Prodrive, et parce qu'il n'a pas réussi à trouver un accord pour rejoindre M-Sport.

Peu de temps après le dernier triomphe d'Ogier au Monte-Carlo, Loeb a fait preuve de malice en proposant au pilote Toyota une revanche sur les réseaux sociaux. "Bravo Seb Ogier. À quand la revanche des retraités du WRC ?", pouvait-on lire sur les comptes de l'Alsacien.

Ogier a été interrogé sur ces commentaires par la suite, et a confirmé qu'il serait ravi de pouvoir affronter Loeb au Monte-Carlo l'année prochaine. "J'espère que ce sera le cas", a déclaré Ogier lorsque la question lui a été posée. "Ce n'est pas un secret que j'aime la compétition et quand il est là, c'est souvent une belle compétition et plus on est de fous, plus le spectacle est bon. Je pense que ce sera génial de l'avoir l'année prochaine et les gars de notre côté peuvent en faire quelque chose de cool."

Ogier a confirmé que son programme partiel en WRC se poursuivra au Rallye du Mexique en mars. On ne sait pas encore si Loeb, qui prenait part à la Race of Champions ce week-end, participera à des manches du WRC cette année. M-Sport souhaite intégrer le Français à son programme pour certaines épreuves cette année, aux côtés des pilotes à temps plein Ott Tänak et Pierre-Louis Loubet.