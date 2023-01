Ogier annonce son prochain rallye avec Toyota en WRC

Charger le lecteur audio

De nouveau engagé cette année dans un programme partiel en WRC, Sébastien Ogier a devancé son équipe en annonçant dès ce début de semaine sa prochaine participation à un rallye du Championnat du monde. Tout juste victorieux du Rallye Monte-Carlo, où il a repris seul le record du nombre de succès (9) devant Sébastien Loeb (8), l'octuple Champion du monde fera l'impasse sur le rendez-vous en Suède le mois prochain mais sera de retour au volant de la GR Yaris Rally1 dès la mi-mars, pour la troisième manche de la saison.

L'idée de participer au Rallye du Mexique avait déjà bien fait son chemin et tombait finalement sous le sens. Le retour de cette épreuve qui n'a pas été disputée depuis son interruption en pleine crise du Covid il y a trois ans a facilement convaincu Sébastien Ogier, désormais copiloté par Vincent Landais.

"Ce n'est pas vraiment un secret d'annoncer que je serai au Mexique pour la manche suivante [après la Suède]", a-t-il confirmé au micro de Canal+ Sport. "C'est un rallye qui m'a toujours plu et qui revient au calendrier après deux ans d'absence dus au Covid. C'est vrai que ça a été un choix évident – de mon côté comme du côté de l'équipe car j'ai souvent été performant là-bas – que de retourner sur la terre au Mexique. Ce ne sera finalement pas une trop grosse pause entre le Monte-Carlo et ma course suivante."

Le week-end dernier, Sébastien Ogier a dominé le Rallye Monte-Carlo avant de gérer son avance pour résister à un Kalle Rovanperä plus offensif à partir du samedi. Les Toyota ont livré une démonstration de force face à une concurrence plus en difficulté chez Hyundai et Ford M-Sport.

S'il n'a aucun objectif au championnat compte tenu de son engagement partiel, dont la suite sera encore à définir, Sébastien Ogier visera une victoire sur un rallye terre au Mexique. L'épreuve est d'ailleurs, après le Monte-Carlo, la deuxième sur laquelle il a le plus connu le succès puisqu'il s'y est déjà imposé à six reprises (2013, 2014, 2015, 2018, 2019 et 2020). À ce jour, le Français totalise 56 victoires en WRC.