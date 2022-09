Présent en Catalogne et au Japon, Ogier va finir la saison avec Toyota

Charger le lecteur audio

Quand on aime, on ne compte pas ! Deux semaines seulement après avoir confirmé sa participation au prochain Rallye de Nouvelle-Zélande, Sébastien Ogier vient d'annoncer qu'il prendra part également aux deux dernières manches de la saison, en Catalogne ainsi qu'au Japon. C'est bien simple : le Français sera donc de la partie sur chacune des épreuves restantes à disputer cette saison en WRC.

L'octuple Champion du monde est engagé cette année dans un programme partiel pour le compte de Toyota, une décision prise à la fois pour des raisons personnelles et sportives. Le Gapençais souhaite en effet passer plus de temps en famille mais aussi participer à plusieurs manches du Championnat du monde d'Endurance FIA WEC.

Ogier a partagé le volant de la troisième GR Yaris avec Esapekka Lappi cette saison, passant tout près de la victoire au Rallye Monte-Carlo, seule une crevaison lors de l'avant-dernière spéciale le privant de la première place au profit de son compatriote Sébastien Loeb, qui a pris part lui aussi à une sélection de rallyes cette année, le dernier en date à l'Acropole.

Avec le Monte-Carlo, le Portugal et le Kenya, c'est donc à six épreuves que devrait avoir participé Ogier cette saison – le Français avait d'abord indiqué vouloir se limiter à quatre ou cinq rallyes. Un temps pressenti pour participer à d'autres manches du WEC dans la foulée des 24 Heures du Mans, Ogier s'est finalement ravisé sur sa discipline de prédilection. Il est vrai que la date des 8H de Bahreïn, finale du Championnat du monde d'Endurance, entre en conflit avec le Rallye du Japon (les deux épreuves se dérouleront le week-end du 11 novembre).

"Comme vous le savez je suis vraiment enthousiaste à l'idée de me rendre en Nouvelle-Zélande. Mais la grande nouvelle c'est que je serai aussi aux Rallye de Catalogne et du Japon, et que je participerai donc aux trois dernières manches du championnat. Je suis donc très excité face à ce nouveau défi", a indiqué Ogier sur les réseaux sociaux.

Ogier a terminé quatrième de la dernière épreuve WRC à laquelle il a participé, le Safari Rally, offrant ainsi un quadruplé à Toyota.

Fin de saison pour Lappi

L'annonce de la présence d'Ogier au Rallye de Catalogne vient compléter la liste des engagés sur la manche espagnole, qui verra par ailleurs Dani Sordo de retour au volant de la troisième Hyundai – la place revenant à Oliver Solberg en Nouvelle-Zélande. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, on ne reverra cependant pas Lappi au départ d'un rallye cette saison.

Le Finlandais, auteur de très solides performances et notamment de trois podiums cette année, est passé tout près d'un énième top 3 lors de la dernière manche en Grèce mais a été contraint à l'abandon suite à un problème de pression d'essence sur sa voiture. L'avenir de ce dernier reste encore flou même si le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, a déjà eu l'occasion de confirmer l'intérêt du constructeur japonais pour conserver les services de Lappi en 2023 auprès de Motorsport.com.