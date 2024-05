Ogier tient Tänak en respect au Rallye du Portugal

Après une matinée très agitée, l'après-midi a été plus calme. Après les deux courtes spéciales de 8 km, Ott Tänak avait tout de même affiché un rythme suffisamment intéressant pour signer les deux scratchs et réduire l'écart avec Sébastien Ogier à 7"8 secondes.

Toutefois, le Français a répondu de la plus belle des manières dans la longue spéciale d'Amarante (37 km) en stoppant l'hémorragie et en signant le meilleur temps, 4"1 devant l'Estonien. Cette longue spéciale a créé des écarts importants puisqu'Ogier a repoussé Adrien Fourmaux à 11"0, Dani Sordo à 14"8, Thierry Neuville à 19"1 et Elfyn Evans à 24"8, sans que cela ne change toutefois l'ordre établi en fin de matinée.

Ogier a poursuivi sur sa lancée en remportant l'ES17 et en reprenant encore 1"6 à Tänak, ramenant donc l'écart quasiment au niveau auquel il était en début de boucle. Neuville et Fourmaux complétaient le top 3 de cette spéciale, le pilote M-Sport ayant au passage repris 11 secondes à Sordo.

L'ES18 de Lousada, super spéciale où les pilotes passent deux par deux sur deux pistes parallèles et devant de très nombreux spectateurs, n'a pas beaucoup changé la donne même si Tänak a repris 1"6 à Ogier, ramenant l'écart ce samedi soir à 11"9. C'est Fourmaux qui s'est offert le scratch, 0"3 devant l'Estonien et Neuville, reprenant 1"7 à Sordo.

Scratchs du samedi

ES10 Felgueiras do Minho 1 8,81 km K. Rovanperä ES11 Montim 1 8,69 km S.Ogier ES12 Amarante 1 37,24 km O. Tänak ES13 Paredes 1 16,09 km S.Ogier ES14 Felgueiras do Minho 1 8,81 km O. Tänak ES15 Montim 1 8,69 km O. Tänak ES16 Amarante 1 37,24 km S.Ogier ES17 Paredes 1 16,09 km S.Ogier ES18 Lousada 3,36 km A. Fourmaux

Rallye du Portugal - Classement après l'ES18