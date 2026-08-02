Pajari contrôle en Finlande et se rapproche d'un second succès à domicile
Sami Pajari est en position idéale pour décrocher un succès à domicile après l'abandon de Sébastien Ogier. Le Finlandais possède encore 36 secondes d'avance avant la Power Stage, tandis que Adrien Fourmaux tente d'accrocher la troisième place.
Photo de : Toyota Racing
Après la sortie de route de Sébastien Ogier et son abandon, Sami Pajari avait récupéré les commandes du Rallye de Finlande avec 46"4 d'avance sur Oliver Solberg et 1'36"3 sur Elfyn Evans. Adrien Fourmaux restait quant à lui au contact du Gallois, à seulement 3"8, et pouvait toujours espérer décrocher un podium.
La dernière journée de l'épreuve se résumait à deux passages dans la même spéciale, dont le cumul déterminerait le classement du Super Sunday. Le second passage, qui fera office de Power Stage, permettra également de distribuer cinq points bonus aux pilotes les plus rapides.
Avec plus de 30 kilomètres chacune, les deux spéciales d'Himos-Jämsä étaient de loin les plus longues du week-end. Réputées particulièrement exigeantes, elles pouvaient encore largement rebattre les cartes dans cette dernière journée.
Les conditions étaient toutefois bien plus clémentes ce dimanche, loin du chaos rencontré vendredi après-midi, avec un ciel totalement dégagé. Oliver Solberg signait le scratch de la matinée après un passage impressionnant, mais semblait pourtant souffrir à l'arrivée, coupant mystérieusement court à son interview d'après-spéciale. Le Suédois devançait Elfyn Evans de 2"9 et Takamoto Katsuta de 6"9.
Evans s'était d'ailleurs offert une belle frayeur en plaçant une roue arrière dans le fossé après être arrivé trop vite dans un virage, mais comme à plusieurs reprises depuis le début du week-end, le leader du championnat s'en sortait sans conséquence.
Photo de: M-Sport
Le Gallois était clairement à l'attaque, conscient qu'il pouvait réaliser une bonne opération au championnat alors que plusieurs de ses rivaux avaient déjà perdu gros. Les points du Super Sunday et de la Power Stage représentaient également une opportunité supplémentaire de creuser l'écart.
Adrien Fourmaux terminait à 12"6 de Solberg et affichait une certaine déception à l'arrivée, le Français estimant une nouvelle fois avoir été victime de circonstances défavorables. "C'était compliqué dans la voiture, j'ai été un peu gêné par un bourdon [coincé dans l'habitacle]", expliquait-il.
Le pilote Hyundai perdait ainsi une dizaine de secondes supplémentaires sur Evans au classement général, voyant ses chances de podium s'éloigner avant le dernier chrono.
De son côté, Sami Pajari était en gestion dans cette ES19, avec le quatrième temps à dix secondes de Solberg. Le Finlandais conservait 36 secondes d'avance au général et se rapprochait d'une deuxième victoire consécutive en WRC, seulement deux semaines après son premier succès décroché en Estonie. Un succès qui aurait une saveur toute particulière puisqu'il serait obtenu à domicile.
La dernière spéciale du Rallye de Finlande, Himos-Jämsä 2, débutera à 12h15.
|Scratch du dimanche matin
|ES19
|30,02 km
|Himos-Jämsä 1
|O. Solberg
Rallye de Finlande - Le classement après l'ES19
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps / écart
|1
|S. Pajari
|Toyota
|2h14'26"1
|2
|O. Solberg
|Toyota
|+36"4
|3
|E. Evans
|Toyota
|+1'29"2
|4
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+1'42"7
|5
|T.Katsuta
|Toyota
|+2'51"4
|6
|T. Neuville
|Hyundai
|+3'57"6
|7
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+4'16"1
|8
|M.Sesks
|Ford M-Sport
|+51'34"5
|9
|Jon Armstrong
|Ford M-Sport
|+1h21'26"9
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