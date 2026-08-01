Ogier cède les commandes à Pajari, Fourmaux en lice pour le podium

Avant le départ de la 15e spéciale, Parkkola 2 (16,76 km), nous apprenions qu'Elfyn Evans était bien de retour en piste, au volant d'une Toyota Yaris Rally1 quasiment comme neuve. Les mécaniciens de Toyota ont réalisé un travail remarquable en seulement 30 minutes pour remettre la voiture en état, les dégâts s'étant finalement révélés moins importants que ce que l'on pouvait craindre.

Les espoirs de victoire d'Evans au Rallye de Finlande se sont désormais envolés, mais le Britannique va surtout tenter de limiter les dégâts au championnat. Malgré son accident, il bénéficie encore de la mauvaise entame de week-end de Takamoto Katsuta, son plus proche poursuivant au classement général.

Sami Pajari a signé le premier scratch de cette seconde boucle de samedi, devançant Elfyn Evans de seulement 0"3. Le Gallois n'a visiblement pas perdu sa confiance malgré son spectaculaire tonneau de la matinée. Oliver Solberg a pris le troisième temps à 1"5, devant Sébastien Ogier et Adrien Fourmaux, relégués respectivement à 2"2 et 5"1.

Promu quatrième du classement général après les déboires d'Evans, Fourmaux voit déjà le Gallois fondre sur lui. En une seule spéciale, ce dernier a déjà réduit de près de moitié l'écart qui les séparait.

Lors de la seconde spéciale de l'après-midi, Päijälä 2 (10,55 km), c'est Sébastien Ogier qui assurait le scratch 0"2 devant Sami Pajari et 0"4 devant Elfyn Evans, ce qui permet au Français de conserver une avance d'une vingtaine de seconde au général. Oliver Solberg et Adrien Fourmaux complétaient le top 5, à 2"3 et 2"5. Le Français voyait Evans grossir de plus en plus dans ses rétroviseurs.

Sortie de piste de Sébastien Ogier

La spéciale suivante, Västilä 2 (19,10 km) a été le théâtre de la violente sortie de piste de Sébastien Ogier, alors qu'il avait jusque-là réussi à éviter les soucis. Le Français est parti tout droit à la sortie d'un virage rapide avant de heurter le talus à haute vitesse. Sa Toyota GR Yaris Rally1 est alors partie en tonneaux.

La direction de course a immédiatement interrompu la retransmission TV, ainsi que la spéciale en brandissant le drapeau rouge, avant de finalement officialiser sa fin. Toyota a indiqué que les deux pilotes étaient conscients et avaient été transportés à l'hôpital.

Sami Pajari et Marko Salminen (Toyota Gazoo Racing WRT) Photo de: Toyota Racing

C'est finalement Sami Pajari qui a signé le scratch de cette 17e spéciale, avec seulement 0"1 d'avance sur Elfyn Evans et 2"8 sur Oliver Solberg. Le Finlandais récupérait ainsi la tête du Rallye de Finlande après l'accident de Sébastien Ogier, loin devant Solberg et Adrien Fourmaux.

Mais Elfyn Evans, auteur d'une belle remontée après sa sortie de route plus tôt dans la journée, revenait au contact de Fourmaux au classement général. Les deux hommes pointent désormais à égalité à la troisième place.

La dernière spéciale de la journée, Leustu 2 (16,44 km), s'est déroulée dans une atmosphère forcément particulière. Les pilotes ont profité des interviews d'après-spéciale pour adresser leurs pensées à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia après leur accident. Sur la piste, Evans signait finalement le dernier scratch du jour, son deuxième de la journée, avec 1"8 d'avance sur Pajari et 3"2 sur Solberg.

Sami Pajari terminait donc cette troisième étape mouvementée en tête de son rallye à domicile, avec 46 secondes d'avance sur Oliver Solberg. Elfyn Evans complétait le podium provisoire après avoir complètement renversé une journée qui semblait pourtant compromise, tandis qu'Adrien Fourmaux restait dans la lutte pour le podium, à seulement 3"8 du Gallois.

Les deux dernières spéciales du Rallye de Finlande, longues de plus de 30 kilomètres chacune, figurent parmi les plus difficiles du week-end. Après une journée qui a encore démontré à quel point cette épreuve ne pardonne aucune erreur, tout reste encore ouvert pour cette dixième manche du championnat du monde des rallyes.

scratchs du Samedi ES11 16,76 km Parkkola 1 E. Evans ES12 10,55 km Päijälä 1 S. Pajari ES13 19,10 km Västilä 1 S. Pajari ES14 16,44 km Leustu 1 S. Ogier ES15 16,76 km Parkkola 2 S. Pajari ES16 10,55 km Päijälä 2 S. Ogier ES17 19,10 km Västilä 2 S. Pajari ES18 16,44 km Leustu 2 E. Evans

Rallye de Finlande - Le classement après l'ES18

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 2h00'38'0 2 O. Solberg Toyota +46"4 3 E. Evans Toyota +1'36"3 4 A. Fourmaux Hyundai +1'40"1 5 T.Katsuta Toyota +2'54"5 6 T. Neuville Hyundai +3'52"9 7 J. McErlean Ford M-Sport +3'54"4 8 M.Sesks Ford M-Sport +51'06"2 9 Jon Armstrong Ford M-Sport +1h20'57"6