Ogier et Ingrassia conscients et envoyés à l'hôpital

Toyota a donné des nouvelles rassurantes concernant Sébastien Ogier et Julien Ingrassia après leur violente sortie de route dans la 17e spéciale du Rallye de Finlande. Les deux hommes ont pu s'extraire de la voiture par leurs propres moyens, mais ont néanmoins été transportés à l'hôpital pour subir des examens complémentaires.

"Le pilote et le copilote ont tous deux pu sortir de la voiture par leurs propres moyens. Ils sont conscients et leur état général est satisfaisant, mais ils vont être transportés à l'hôpital pour subir des examens complémentaires", a indiqué Toyota sur X.

Le WRC a également précisé que les deux hommes avaient été pris en charge séparément et envoyés dans deux établissements différents Sébastien Ogier a été transporté par hélicoptère, tandis que Julien Ingrassia a été conduit en ambulance.

"Les deux membres de l'équipage ont reçu une prise en charge médicale immédiate sur place. Le pilote sera transporté par hélicoptère vers un hôpital local, tandis que le copilote sera conduit en ambulance pour des examens complémentaires."

Le directeur de Toyota, Juha Kankkunen, a indiqué avoir pu échanger avec Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, précisant que le Français était "plus choqué" que son copilote, mais qu'aucune blessure grave ne semblait avoir été détectée à ce stade.

"Nous avons pris contact avec eux et nous avons pu leur parler", a déclaré Kankkunen à RallyTV. "Seb était surtout plus choqué qu'autre chose, rien ne semble cassé. Ils sont actuellement dans l'hélicoptère en direction de l'hôpital pour passer des examens, ce qui est important après un accident de ce type."

"Je ne sais pas quelle en est la raison. Est-ce qu'il y a eu un problème technique ou quelque chose de ce genre... Il n'avait de toute façon pas besoin d'attaquer à fond à ce moment-là, donc quelque chose s'est produit. Nous analyserons cela plus tard."

Le nonuple champion du monde était le dernier concurrent à s'élancer dans Västilä 2 (19,10 km), l'avant-dernière spéciale de cette deuxième étape et également la plus longue de la journée. Alors qu'il semblait se diriger vers l'arrivée sans encombre, Ogier a commis sa première véritable erreur du week-end.

À la sortie d'un virage rapide, le Français est parti tout droit avant de heurter le talus à haute vitesse. Sa Toyota GR Yaris Rally1 est alors partie en tonneaux. La direction de course a immédiatement interrompu la retransmission télévisée ainsi que la spéciale, avant d'officialiser son arrêt définitif.

C'est notamment Robert Virves, engagé en WRC2, qui serait arrivé sur les lieux juste après l'accident de Sébastien Ogier. L'Estonien se serait immédiatement arrêté afin de s'assurer de l'état de l'équipage et de déclencher la procédure de secours.

Le nonuple champion du monde semblait pourtant se diriger sereinement vers une nouvelle victoire en Finlande. Ogier comptait 20"9 d'avance sur Sami Pajari, son premier poursuivant au classement général, tandis qu'Elfyn Evans, qui apparaissait comme son principal rival en début de journée, avait vu ses espoirs de succès s'envoler après sa sortie de route dans la première boucle.

Depuis le début du week-end, les pistes rapides, étroites et exigeantes finlandaises ont piégé de nombreux concurrents, parmi lesquels Esapekka Lappi, Jon Armstrong, Martins Sesks, Elfyn Evans et désormais Sébastien Ogier.