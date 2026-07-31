Ogier passe entre les gouttes en Finlande, Fourmaux perd gros

Avant le départ de la sixième spéciale, Laukaa 2 (18,16 km), il a été confirmé qu'Esapekka Lappi ne reprendrait pas le départ, ni cet après-midi ni demain. L'arceau de sécurité de sa Hyundai i20 N ayant été endommagé lors de ses tonneaux dans la matinée. Jon Armstrong, lui aussi sorti de la route plus tôt dans la journée, n'a également pas repris la piste.

Thierry Neuville, en revanche, a bien pu repartir. Le Belge a toutefois écopé de 20 secondes de pénalité pour avoir pointé en retard après son tête-à-queue de la matinée.

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Sur cette première spéciale de l'après-midi, Sami Pajari a signé le scratch, son deuxième de la journée. Le vainqueur du Rallye d'Estonie a devancé Oliver Solberg de 0"4, tandis que les deux leaders du matin, Sébastien Ogier et Adrien Fourmaux, ont concédé respectivement 2"6 et 3"1.

La météo se déchaîne, Fourmaux perd très gros

La pluie s'est invitée lors de la septième spéciale de la journée, Saarikas 2 (18,16 km), rebattant complètement les cartes. Contraint d'ouvrir la route depuis le début du rallye, Elfyn Evans a cette fois profité d'un véritable coup de pouce de la météo : parti en premier, le Gallois a échappé au plus gros de l'averse, alors que les conditions se sont brutalement dégradées pour les concurrents partis après Sami Pajari.

Sans surprise au vu des circonstances, Evans a signé le scratch avec 2"3 d'avance sur Takamoto Katsuta et 4"4 sur Sami Pajari. Il reprenait près de six secondes au classement général et gagnait deux places, remontant de la cinquième à la troisième position. Sébastien Ogier limitait les dégâts avec le quatrième temps, à 6"5, ce qui lui permettait de conserver les commandes du rallye.

À l'inverse, Oliver Solberg, Thierry Neuville et surtout Adrien Fourmaux ont payé un lourd tribut à cette brusque dégradation des conditions. Deuxième du général au départ de la spéciale, le Français a concédé plus d'1'29 à Evans, terminant bon dernier de l'ES7 et chutant jusqu'à la septième place du classement général.

Sami Pajari et Marko Salminen (Toyota Gazoo Racing WRT) Photo de: Toyota Racing

Pour la huitième spéciale, Sydänmaa 2 (19,04 km), Elfyn Evans n'a cette fois pas échappé aux fortes averses qui s'abattaient sur le tracé. Les conditions étaient particulièrement difficiles, avec une visibilité quasiment réduite à néant par moments.

Les images des caméras embarquées derrière les pare-brise des pilotes étaient impressionnantes, ceux-ci étant largement recouverts de buée. Celui de Takamoto Katsuta était même totalement obstrué, laissant presque se demander comment le Japonais a réussi à terminer la spéciale… avec tout de même plus de 2'17 de retard sur la tête. "J'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Je ne voyais rien", déclarait-il à l'arrivée.

Contrairement à l'ES7, ce sont cette fois les pilotes qui s'élançaient en fin de course qui ont bénéficié des meilleures conditions, la pluie s'étant légèrement calmée. Oliver Solberg en a profité pour signer le scratch, avec 2"1 d'avance sur un impressionnant Martins Sesks - qui a toutefois bénéficié d'une météo plus clémente - et 3"9 sur Sébastien Ogier, qui s'en sort une nouvelle fois très bien.

Adrien Fourmaux, toujours en difficulté dans ces conditions piégeuses, a concédé 14"3 à Solberg et terminé cinquième de la spéciale, mais a tout de même récupéré deux positions au classement général.

Fourmaux sauve les meubles

Pour l'avant-dernière spéciale de cette deuxième journée, Hoho 2 (9,55 km), la pluie était toujours présente, mais nettement moins intense. Sur ce tracé plus court, les écarts entre les pilotes étaient logiquement plus serrés.

Adrien Fourmaux a retrouvé des couleurs en signant le scratch, avec 2"3 d'avance sur Oliver Solberg et 5"5 sur Thierry Neuville. Le Français expliquait toutefois être "vraiment déçu" à l'arrivée, au vu du rythme affiché hier et ce matin.

À l'issue d'une deuxième étape du Rallye de Finlande conclue dans des conditions très difficiles, Sébastien Ogier a réalisé l'opération parfaite : le Français conserve la tête et porte son avance à 18 secondes, avant la Super Spéciale de ce soir (Harju 2, 2,58 km) qui ne devrait pas bouleverser le classement.

Elfyn Evans est désormais son premier poursuivant, tandis que Sami Pajari complète le podium provisoire à 27"9. Fourmaux, grand perdant de la journée sous la pluie, a limité la casse en remontant au sixième rang, mais pointe désormais à 1'24"8 du leader.

scratchs du VENDREDI ES2 18,16 km Laukaa 1 S. Ogier ES3 15,82 km Saarikas 1 S. Pajari ES4 19,04 km Sydänmaa 1 S. Ogier ES5 9,55 km Hoho 1 S. Ogier ES6 18,16 km Laukaa 2 S. Pajari ES7 15,82 km Saarikas 2 E. Evans ES8 19,04 km Sydänmaa 2 O. Solberg ES9 9,55 km Hoho 2 A. Fourmaux

Rallye de Finlande - Classement après l'ES9 Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Ogier Toyota 1h01'33"3 2 E. Evans Toyota +18"6 3 S. Pajari Toyota +27"9 4 O. Solberg Toyota +42"4 5 M. Sesks Ford M-Sport +1'02"3 6 A. Fourmaux Hyundai +1'24"8 7 J. McErlean Ford M-Sport +2'27"4 8 T.Katsuta Toyota +2"33"3 9 T. Neuville Hyundai +2'58'"8