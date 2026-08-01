Gros accident pour Ogier, la 17e spéciale du Rallye de Finlande interrompue

Mise à jour : Les deux hommes ont pu s'extraire seuls de la voiture après leur accident et ont été transportés à l'hôpital pour des examens complémentaires, a indiqué Toyota.

Alors qu'il semblait avoir parfaitement repris le contrôle du Rallye de Finlande, avec une avance portée à une vingtaine de secondes en cette fin de samedi, Sébastien Ogier est parti à la faute dans la 17e spéciale. Le Français, exceptionnellement épaulé ce week-end par Julien Ingrassia en l'absence de Vincent Landais, forfait pour raisons personnelles, a été victime d'une spectaculaire sortie de route.

Le nonuple champion du monde était le dernier concurrent à s'élancer dans Västilä 2 (19,10 km), l'avant-dernière spéciale de cette deuxième étape et également la plus longue de la journée. Alors qu'il semblait filer vers l'arrivée sans encombre, Ogier a commis sa première véritable erreur du week-end.

À la sortie d'un virage rapide, le Français est parti tout droit avant de heurter le talus à haute vitesse. Sa Toyota GR Yaris Rally1 est alors partie en tonneaux. La direction de course a immédiatement interrompu la retransmission TV, ainsi que la spéciale en brandissant le drapeau rouge, avant de finalement officialiser sa fin.

Toyota a rapidement communiqué sur X, indiquant que Sébastien Ogier et Julien Ingrassia étaient tous les deux sortis de la voiture. L'équipe a précisé que de nouvelles informations seraient communiquées dès qu'elles seraient disponibles.

"La voiture n°1 est sortie de la route dans l'ES17. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia sont tous les deux sortis de la voiture. De nouvelles informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles", écrit l'équipe.

Le nonuple champion du monde semblait pourtant se diriger sereinement vers une nouvelle victoire en Finlande. Ogier comptait 20"9 d'avance sur Sami Pajari, son premier poursuivant au classement général, tandis qu'Elfyn Evans, qui apparaissait comme son principal rival en début de journée, avait vu ses espoirs de succès s'envoler après sa sortie de route dans la première boucle.

Ce Rallye de Finlande confirme une nouvelle fois sa réputation d'épreuve aussi spectaculaire qu'impitoyable. Depuis le début du week-end, les pistes rapides, étroites et exigeantes finlandaises ont piégé de nombreux concurrents, parmi lesquels Esapekka Lappi, Jon Armstrong, Martins Sesks, Elfyn Evans et désormais Sébastien Ogier.

La dernière spéciale de la journée, Leustu 2, doit débuter à 18h00.