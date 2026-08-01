Ogier garde les commandes, Evans revient puis perd tout dans un tonneau !

La troisième étape du Rallye de Finlande s'est ouverte avec la 11e spéciale, Parkkola 1 (16,76 km). Les concurrents ont immédiatement retrouvé tout ce qui fait la réputation de cette épreuve : des pistes étroites et techniques, un relief omniprésent et de nombreux sauts, caractéristiques des routes finlandaises.

Pour rappel, Esapekka Lappi n'a pas pris le départ ce samedi après son accident de la veille. Le Finlandais était parti en tonneaux dans l'ES4, endommageant l'arceau de sécurité de sa Hyundai i20 N. Jon Armstrong, lui aussi victime d'une sortie de piste vendredi et contraint de renoncer à la suite de la journée, était en revanche bien présent ce matin, avec la lourde tâche d'ouvrir la route.

Désormais avant-dernier sur la route, Elfyn Evans a signé le premier scratch de la journée, devançant Sami Pajari de 0"6 et Sébastien Ogier de 2"7. Le leader du championnat a ainsi parfaitement lancé sa remontée, reprenant d'emblée près de trois secondes à Ogier au classement général, dont l'avance retombait maintenant à un peu plus de 13 secondes.

Adrien Fourmaux a quant à lui réalisé le cinquième temps, à 8"4 d'Evans et à 3"3 d'Oliver Solberg. Le Français en profitait également pour reprendre quelques précieuses secondes à son premier rival au général, Martins Sesks.

Au moment de s'élancer dans l'ES12, Päijälä 1 (10,55 km), la plus courte spéciale de la journée, la piste était encore légèrement humide. Réputée pour ses nombreux sauts spectaculaires, cette spéciale a donné du fil à retordre aux équipages, qui ont toutefois été unanimes à l'arrivée : malgré les difficultés, ils se sont régalés au volant.

Côté chronos, Sami Pajari a signé son troisième scratch du rallye, rejoignant ainsi Sébastien Ogier. Le Français a concédé 0"8 au Finlandais, tandis qu'Elfyn Evans a complété le top 3 à 1"6, reconnaissant avoir été un peu moins engagé dans les sauts.

Oliver Solberg et Elliott Edmondson (Toyota Gazoo Racing WRT) Photo de: Toyota Racing

La difficile spéciale de Västilä 1 (19,10 km) suivait au programme. Rapide et technique, elle a une nouvelle fois souri à Sami Pajari, qui a signé son deuxième scratch consécutif, avec seulement 0"1 d'avance sur Elfyn Evans et 2"3 sur Sébastien Ogier.

Malgré les quelques secondes encore concédées à ses deux rivaux au général - l'écart entre les trois hommes étant désormais de 21 secondes - le nonuple champion du monde affichait une grande confiance pour la suite de la journée à l'arrivée de la spéciale.

Adrien Fourmaux a quant à lui terminé cinquième, à 9"7 de Pajari. Le Français reconnaissait avoir "manqué d'engagement" par moments et semblait particulièrement frustré par sa prestation.

Elfyn Evans part en tonneaux et perd tout !

Dans la dernière spéciale de la journée, Leustu 1 (16,44 km), alors qu'il réalisait jusque-là une superbe remontée - égalant même son meilleur résultat de la saison avec une cinquième place au championnat - Martins Sesks est parti à la faute à haute vitesse. Le Letton a violemment percuté un obstacle avec sa Ford Puma Rally1, dont l'état très préoccupant laisse planer le doute sur sa capacité à poursuivre son rallye.

Mais le plus gros coup de théâtre est venu quelques instants plus tard avec Elfyn Evans ! Alors qu'il était en pleine remontée sur Sébastien Ogier, le Britannique a perdu le contrôle de sa Toyota Yaris Rally1 dans l'avant-dernier virage. L'arrière droit est sorti de la trajectoire, la voiture a accroché le fossé et a été projetée en tonneaux.

En tentant de repartir, Evans s'est retrouvé bloqué dans un second fossé. Grâce à l'aide de nombreux spectateurs présents sur place - groupe dans lequel se trouvait par hasard son père -, il a finalement réussi à reprendre la route et à rejoindre l'arrivée, mais sa Toyota semblait lourdement endommagée. L'équipage était indemne.

Il déclarait à l'arrivée : "Le virage était un peu plus serré que ce que j'avais anticipé". Interrogé sur sa capacité à ramener sa voiture à l'assistance, le Britannique répondait : "Je ne sais pas, on est resté très longtemps à l'arrêt, donc ce n'est pas bon".

Un immense coup dur pour le leader du championnat, qui avait progressivement réduit l'écart sur Ogier depuis le début de la journée. Le Britannique a concédé 1'49 au Français, auteur du scratch, et a vu ses espoirs de victoire s'envoler. Au classement général, il est passé de la deuxième à la cinquième place, avec désormais près de deux minutes de retard sur Ogier.

La 15e spéciale débutera à 14h01. Evans a bien rejoint l'assistance, mais son équipe ne dispose que d'une trentaine de minutes pour remettre la voiture en état et tenter de sauver des points au championnat. Au vu des dégâts visibles sur la Yaris, la tâche s'annonce particulièrement difficile.

scratchs du Samedi matin ES11 16,76 km Parkkola 1 E. Evans ES12 10,55 km Päijälä 1 S. Pajari ES13 19,10 km Västilä 1 S. Pajari ES14 16,44 km Leustu 1 S. Ogier

Rallye de Finlande - Le classement après l'ES14

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Ogier Toyota 1h32'13"7 3 S. Pajari Toyota +22"7 4 O. Solberg Toyota +1'01"5 5 A. Fourmaux Hyundai +1'49"2 6 E. Evans Toyota +2'00"6 7 T.Katsuta Toyota +2'58"3 8 J. McErlean Ford M-Sport +3'33"1 9 T. Neuville Hyundai +3'42"4 10 Jon Armstrong Ford M-Sport +1h20'39"4