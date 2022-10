Copilote de Breen, Nagle prendra sa retraite après la Catalogne

Charger le lecteur audio

La boucle sera bientôt bouclée pour Paul Nagle. L'Irlandais, actuel copilote de Craig Breen, avait en effet débuté en WRC au Rallye de Catalogne en 2004 aux côtés de Donie O'Sullivan, et c'est à l'issue de cette même épreuve qu'il tirera sa révérence dans un peu plus de deux semaines.

Nagle a remporté cinq rallyes sur ses 102 participations en WRC, tous aux côtés de Kris Meeke. Il est également monté sur 18 podiums, le dernier en date lors du Rallye de Sardaigne début juin avec Craig Breen. Ce dernier disposera donc d'un nouveau copilote dès le Rallye du Japon, ultime manche de la saison 2022, dont l'identité sera révélée dans les prochains jours.

Nagle aura remporté sa cinquième et dernière victoire aux côtés de Meeke, lors du Rallye de Catalogne 2017.

Pour Breen et Nagle, c'est la fin d'une collaboration débutée en 2012, lorsque le duo a remporté le titre en SWRC avant de se retrouver de nouveau pour des programmes partiels chez Hyundai entre 2019 et 2021 qui ont débouché sur quatre tops 3. "Cela a été une sacrée aventure, et les souvenirs ainsi que les amis que j'ai pu me faire resteront à jamais gravés dans ma mémoire", a indiqué Nagle sur sa page Facebook.

"J'adresse un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis à travers le monde lors des 20 dernières années, à ma famille ainsi qu'à mes amis, et en particulier à ma femme Cathy. Merci d'avoir été là, dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous avez toujours été avec moi. Merci à Craig [Breen] et Kris [Meeke] pour avoir rendu ce rêve possible. Cela nous fait d'incroyables souvenirs."

On l'a dit, l'association la plus fructueuse de Nagle aura eu lieu avec Kris Meeke. Les deux hommes ont en effet remporté ensemble le titre IRC en 2009, signant au passage cinq victoires ainsi que deux podiums. Le duo a par la suite participé à un programme partiel avec l'équipe Mini WRC, avant une série de cinq saisons au sein de l'équipe d'usine Citroën à partir de 2014. C'est d'ailleurs au cours de cette période qu'ils ont remporté leurs cinq succès, sans compter huit podiums supplémentaires. Nagle aura également œuvré aux côtés d'Andreas Mikkelsen chez Volkswagen lors de deux manches disputées en 2013.