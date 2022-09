Rovanperä, un couronnement qui continue à se faire attendre

Charger le lecteur audio

C'était encore inimaginable il y a ne serait-ce que quelques semaines : Toyota et son pilote n°1, Kalle Rovanperä, se voient contraints de regarder derrière eux alors que la menace représentée par Hyundai et Ott Tänak ne fait que grandir rallye après rallye. Oubliée en effet l'époque pourtant pas si lointaine où l'on parlait d'un éventuel sacre du jeune Finlandais dès le mois de septembre.

Au final, le Rallye de l'Acropole n'aura ainsi pas été pour lui celui de la consécration mais celui de la consternation. En effet, à aucun moment le leader du championnat n'aura semblé en mesure de jouer la victoire. On savait bien que sa position d'ouvreur n'allait pas lui faciliter la tâche le vendredi, et cela s'est parfaitement vérifié puisque Rovanperä ne pointait qu'à la neuvième place au soir de la première étape, avec déjà plus d'une minute de retard sur l'homme de tête, qui était alors Sébastien Loeb.

Mais comme au Rallye d'Ypres, où il avait essuyé son premier abandon de la saison, le pilote Toyota est parti à la faute le lendemain dans l'ES9, Perivoli 1, tapant un arbre et endommageant les freins ainsi que la suspension à l'arrière de sa GR Yaris. Sans plus aucun espoir de finir dans le top 10, Rovanperä s'est dès lors concentré, comme en Belgique, sur ce qui pouvait être encore sauvé, à savoir les points dans la Power Stage.

"Cela a été un week-end long et difficile, plus difficile encore que ce à quoi nous nous attendions et ce n'est pas ce que nous souhaitions", a-t-il déploré à l'arrivée. "Au moins sommes-nous parvenus à aller chercher quelques points dans la Power Stage. Les sensations n'ont à nouveau pas été bonnes dans la matinée [du dimanche] en étant parmi les premiers dans l'ordre des départs, mais il fallait que nous ramenions la voiture à l'arrivée dans la perspective du championnat des constructeurs."

Le Finlandais n'aura donc marqué que quatre points lors de ce Rallye de l'Acropole, ceux attribués par la deuxième place dans la Power Stage. Un bilan bien maigre après les cinq petites unités glanées au Rallye d'Ypres, également dans la dernière spéciale, et qui constitue d'ailleurs son pire résultat de la saison, alors que de son côté son adversaire au championnat, Ott Tänak, continue d'engranger.

"Nous avons fait de notre mieux dans la Power Stage, mais ce ne fut pas facile", reprend Rovanperä. "J'ai dû attaquer partout y compris dans les sections les plus complexes mais nous avons tout de même réussi à empocher quelques bons points, donc la situation n'est pas si mauvaise au championnat."

Tänak revient tout de même à seulement 53 unités avec sa deuxième place décrochée ce week-end, et il va falloir désormais réagir alors que la dernière victoire de Toyota remonte maintenant à mi-juillet, au Rallye d'Estonie. Le constructeur japonais ne dispose plus en effet que de 63 points d'avance sur Hyundai chez les constructeurs après avoir vu deux de ses voitures abandonner ce week-end, à savoir celles d'Esapekka Lappi (problème au niveau de la pompe à essence) et d'Elfyn Evans (problème de turbo).

"Cela a été un week-end difficile pour nous, et notre résultat d'ensemble n'est pas bon à l'arrivée", n'a pu que constater le patron de l'équipe nippone, Jari-Matti Latvala. "Plusieurs facteurs se sont combinés pour déboucher sur ce résultat, et nous devons comprendre pourquoi les choses se sont si mal passées ce week-end afin de nous améliorer à l'avenir."

Pour la deuxième fois d'affilée après le Rallye d'Ypres, Rovanperä a bu la tasse en Grèce.

Réaction attendue en Nouvelle-Zélande

Loin de céder à la panique, l'ancien pilote WRC estime cependant ses troupes tout à fait capables de rebondir dès la prochaine manche, disputée aux antipodes. "Kalle a fait du très bon travail en prenant les quatre points [dans la Power Stage]", assure-t-il ainsi. "Nous avons toujours une bonne avance, et maintenant nous devons nous tourner avec optimisme vers le Rallye de Nouvelle-Zélande."

Le pays du long nuage blanc fera en effet son retour au calendrier WRC pour la première fois depuis 2012, du 29 septembre au 2 octobre prochains. Rovanperä y fêtera d'ailleurs à cette occasion ses 22 ans. Nul doute que le Finlandais tentera, pour la troisième manche d'affilée, de remporter le titre et de devenir ainsi le plus jeune Champion du monde de la discipline depuis Colin McRae en 1995 (l'Écossais avait alors 27 ans). Quoi de mieux comme cadeau d'anniversaire, après tout ?