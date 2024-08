Rovanperä leader pour un rien, Hyundai en délicatesse

Les pilotes Toyota n'ont cessé d'échanger la première place ce vendredi matin en Finlande, l'avantage revenant finalement à Kalle Rovanperä.

Leader du rallye après la Super Spéciale disputée jeudi soir, Thierry Neuville a logiquement dégringolé dans la hiérarchie aujourd'hui, avec le désavantage d'ouvrir la route, sur des spéciales avec une trace à faire malgré la pluie ayant allégé le balayage.

Chez Hyundai, la matinée a surtout été douloureuse en raison de la grosse sortie de route d'Ott Tänak, auteur de tonneaux dans la troisième spéciale du rallye, et dont la voiture a été stoppée par un arbre. Tänak a confirmé qu'il allait bien mais son copilote, Martin Järveoja, a été transféré à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Les pilotes Toyota, qui arborent des livrées différentes ce week-end, ont facilement contrôlé la matinée. Sébastien Ogier menait avec une seconde d'avance sur Rovanperä après le premier chrono du jour, les deux hommes profitant de positions favorables dans l'ordre de passage puisqu'ils ne disputent que des saisons partielles et sont distancés au championnat. Elfyn Evans était en embuscade, à seulement 1"4.

Rovanperä a pris l'avantage dans la spéciale suivante, huit dixièmes devant Evans et deux secondes devant Ogier. Le Gallois a mené à son tour le rallye après la troisième spéciale de la matinée, 1"2 devant Ogier et 2"4 devant Rovanperä. Ce dernier a gagné la spéciale de Ruuhimäki et repris le pouvoir, deux petits dixièmes devant Evans et trois secondes devant Ogier.

Les pilotes Hyundai restent au contact. Espapekka Lappi est quatrième, à moins de dix secondes du leader, et Thierry Neuville a limité les dégâts en ouvrant la route, avec un retard de 14"1, en grande partie conséquence d'une jonction manquée en début de journée. Le désavantage du Belge devrait être plus faible dans l'après-midi, puisque la trace sera faite en repassant dans les mêmes spéciales que dans la matinée.

Adrien Fourmaux occupe la sixième place devant Grégoire Munster, qui a perdu un peu de temps en calant dans la deuxième spéciale du rallye. Sami Pajari, engagé pour la première fois dans la version Rally1 de la Toyota, a causé de gros dégâts à l'avant et à l'arrière avec une sortie de route à la fin de la première spéciale de la matinée. Le Finlandais est huitième.

Il devance Takamoto Katsuta, qui assurait le quadruplé à Toyota avant de percuter un arbre à l'arrière-droit dans la dernière spéciale de la matinée. Le Japonais a pu finir la spéciale, en perdant 1min30, malgré une suspension brisée dans l'incident, néanmoins Toyota a par la suite annoncé leur abandon, alors qu'ils étaient à quelques kilomètres de l'assistance.

Scratchs du vendredi matin

ES2 17,96 km Laukaa 1 E. Evans ES3 15,93 km Saarikas 1 K. Rovanperä ES4 15,51 km Myhinpää 1 E. Evans ES5 7,76 km Ruuhimäki 1 K. Rovanperä

Rallye de Finlande - Classement après l'EL5