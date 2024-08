Tänak victime d'un gros accident dans l'ES3 du Rallye de Finlande

Ott Tänak a été victime d'un gros accident déclenchant un drapeau rouge lors de la troisième spéciale du Rallye de Finlande, ce vendredi matin.

Le pilote Hyundai est sorti de la route un peu plus de deux kilomètres après le début de la toute nouvelle épreuve de Sarrikas (15,93 km) qui se déroulait sous la pluie. Tänak et son copilote Mattin Järveoja, qui occupaient la sixième place au classement général après le premier chrono de la matinée, sont partis en tonneaux et ont été stoppés par un arbre.

Les commissaires ont immédiatement déclenché un drapeau rouge pour permettre aux équipes médicales de se rendre sur les lieux. Tänak et Järveoja ont été examinés avant d'être transférés à l'hôpital pour des examens de précaution.

Le WRC a communiqué sur l'accident : "L'équipage de la voiture n°8, Ott Tänak et Martin Järveoja, a quitté la route à haute vitesse après environ 2 km dans l'ES3. L'équipage est sorti de la Hyundai i20 N et a été transporté à l'hôpital le plus proche pour des contrôles de précaution."

Hyundai a de son côté précisé que c'est Järveoja qui devait passer des examens. "Je vais bien, mais Martin a été transféré à l'hôpital pour des examens complémentaires", a confirmé Tänak sur Twitter.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Photo de: Toyota Racing

Thierry Neuville, à bord de sa Hyundai, a été le seul à franchir l'arrivée de la spéciale avant qu'elle ne soit interrompue. Toutefois, la matinée du Belge ne s'est pas déroulée sans problème. Il s'est manqué dans un virage et a brièvement quitté la route avec sa i20 N.

"L'adhérence était un peu plus constante, mais je suis allé tout droit dans un croisement. Il y avait un virage aveugle sur une crête, mes notes ne me disaient clairement pas qu'il y avait un embranchement et nous sommes allés tout droit sur l'herbe", a déclaré Neuville.

C'est le pilote Toyota Sébastien Ogier qui a pris la tête du rallye avec une seconde d'avance sur son coéquipier Kalle Rovanperä, après avoir réalisé le deuxième meilleur temps dans l'ES2. Elfyn Evans s'est hissé à la troisième place après avoir remporté la deuxième spéciale, tandis que Takamoto Katsuta complétait le quadruplé de Toyota. La troisième spéciale a été relancée après un retard de 19 minutes.