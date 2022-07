Kalle Rovanperä revient pour récidiver en Estonie

Charger le lecteur audio

Un an après, Kalle Rovanperä revient ce week-end sur les terres de sa première victoire en WRC, en Estonie. Le Finlandais s'était en effet imposé en 2021 sur l'épreuve balte, devançant Craig Breen et Thierry Neuville à l'arrivée.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et le jeune premier s'est mué en un solide prétendant (à présent clairement favori) pour le titre cette saison. Cinq autres victoires sont en effet venues s'ajouter à ce premier succès estonien, dont quatre lors des six premières manches de la saison 2022. Rovanperä dispose ainsi de 65 points d'avance sur son plus proche poursuivant au championnat alors que ce dernier basculera dans sa seconde partie ce week-end.

Un matelas des plus confortables, quand bien même l'intéressé joue la prudence, expliquant que la situation sera plus difficile que l'an passé étant donné qu'il doit ouvrir la route le vendredi. "Bien sûr ça va être quelque chose de sympa pour moi de revenir sur le Rallye d'Estonie", confirme le pilote Toyota. "M'imposer ici l'an passé fut un moment formidable, et nous avions vécu un week-end vraiment très solide. Cette année, la situation est différente étant donné que nous menons le championnat et que par conséquent nous allons ouvrir la route, mais espérons que nous allons pouvoir obtenir un nouveau bon résultat ici."

Le profil du Rallye d'Estonie et ses nombreux passages à haute vitesse devraient à cet effet convenir à merveille au style de pilotage très "coulé" de Rovanperä : "Je prends toujours du plaisir sur des rallyes comme celui-là, qui disposent de routes fluides et rapides, cela me convient parfaitement", reprend-il. "Il est très important de se sentir en confiance dans la voiture quand vous roulez à ces vitesses, donc nous avons beaucoup travaillé lors des essais pour essayer de trouver les réglages qui nous conviennent."

Depuis sa première victoire en WRC l'an dernier en Estonie, Rovanperä est passé du statut de jeune loup à celui de candidat au titre.

Les Hyundai en embuscade

Dans le camp Toyota, on se méfie cependant des Hyundai (et notamment de Ott Tänak, vainqueur sur ses terres en 2020 et qui avait un temps joué la victoire l'an dernier), sur un terrain où la puissance du moteur de la i20 N ainsi que ses plus longs rapports de boîte pourraient faire mouche.

Le constructeur japonais a donc travaillé dur en prévision de cette septième manche du championnat, apportant dans ses valises de nombreuses améliorations techniques ayant trait notamment à son bloc propulseur ainsi qu'à l'aérodynamique de la GR Yaris.

Sur les pistes très roulantes enveloppant la ville de Tartu, développer un maximum de puissance sera en effet la clé, et Toyota a donc mis les petits plats dans les grands pour hausser son niveau de jeu sur ce point, quitte à délaisser un tant soit peu l'aspect fiabilité si cher à la marque nippone.

"Le résultat obtenu au Kenya a été incroyable pour nous, mais nous faisons face à présent à un défi très différent sur les deux prochaines manches, en Estonie ainsi qu'en Finlande", prévient ainsi le patron de l'équipe, Jari-Matti Latvala. "Jusqu'ici nous nous sommes concentrés sur la fiabilité, et quand bien même nous voulons évidemment la préserver, il va nous falloir extraire le maximum de performance de la GR Yaris sur ces rallyes très rapides et roulants."

L'une des principales difficultés de ce Rallye d'Estonie sera par ailleurs le rythme nécessaire pour être performant sur l'ensemble de l'épreuve. Il ne faudra en effet pas relâcher l'allure tout au long du week-end pour espérer bien figurer à l'arrivée, une philosophie radicalement différente à celle requise lors du Safari Rally, où la surface très cassante et piégeuse avait contraint les pilotes à redoubler de vigilance, sur une manche où la survie a été le maître-mot.

Aussi faudra-t-il rapidement se mettre dans le bain dès les premières spéciales pour ne pas perdre le fil en Estonie : "Cela va être un défi pour les pilotes", reprend Latvala. "Car quand vous sortez d'une épreuve telle que le Safari Rally, il est facile de piloter trop facile par la suite alors qu'il faut pourtant attaquer dès la première spéciale sinon vous pouvez perdre beaucoup de temps. Pour cela il faut qu'ils [les pilotes] aient confiance dans leurs voitures, et en ce sens les retours techniques issus des essais ont été positifs. Nous sommes donc impatients et visons un autre bon résultat."