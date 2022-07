ES6 à 9 - Rovanperä supplante Evans sur le fil, Tänak distancé

Charger le lecteur audio

Si la première boucle de spéciales de ce vendredi a offert un cadre idyllique, les conditions météo se sont considérablement dégradées cet après-midi lors du second passage des WRC.

Les nuages noirs qui menaçaient déjà en fin de matinée ont finalement ouvert leurs vannes dans l'après-midi, rendant les pistes estoniennes boueuses, ce qui a eu pour effet de faciliter la création d'ornières remplies d'eau stagnante.

Autant dire que le niveau de grip a donc été pire que lors du premier passage, ce qui a paradoxalement joué en faveur de celui en charge d'ouvrir la route aujourd'hui, Kalle Rovanperä.

Le Finlandais avait auparavant réussi à bien limiter les dégâts dans la matinée, n'accusant que 18"7 de retard à l'issue de l'ES5 sur son coéquipier Elfyn Evans, particulièrement dominateur et auteur de la totalité des scratchs dans la matinée.

Le Gallois est d'ailleurs reparti sur le même rythme lors de la première spéciale de l'après-midi, s'adjugeant un cinquième meilleur temps, avant de souffrir à mesure que les conditions de roulage se délitaient. Celui-ci s'est alors incliné sur les trois ES suivantes face au leader du championnat, lui rendant même plus de 22" au terme de la dernière spéciale du jour, Vastsemõisa 2.

Rovanperä vire donc en tête du Rallye d'Estonie ce vendredi soir, avec 11"7 d'avance sur Evans. Le Finlandais se retrouve ainsi en position de force en vue de la deuxième étape, d'autant qu'il n'aura plus à ouvrir la route comme aujourd'hui.

Le pilote Toyota ne pouvait ainsi rêver meilleur début de course : "L'après-midi s'est bien passé", a confié le Finlandais à l'issue de l'ES9. "Je suis content qu'on soit parvenus à mieux utiliser notre position d'ouvreurs, ainsi qu'à commencer à attaquer un peu plus quand nous avons trouvé le grip."

Evans a particulièrement souffert de l'arrivée de la pluie dans l'après-midi, cédant sa première place à Rovanperä.

Tänak a perdu le fil

Ott Tänak conserve quant à lui la troisième place provisoire du rallye. L'Estonien avait initialement terminé deuxième de la première boucle avant de se voir infliger dix secondes de pénalité pour ne pas avoir utilisé le mode tout électrique de sa Hyundai sur la liaison le menant à la première spéciale du jour.

Il faut croire que cette sanction a brisé l'élan du vainqueur de l'édition 2020, qui n'a dès lors eu de cesse de perdre du terrain sur les deux hommes de tête, finissant ce vendredi à plus de 44" de Rovanperä.

Tänak devra d'ailleurs se méfier d'Esapekka Lappi, débarrassé de ses problèmes de freins qui l'ont handicapé dans la matinée et qui a pu amorcer sa remontée pour pointer désormais à la quatrième place provisoire, à 21" de l'Estonien.

Lappi s'est défait dans l'après-midi de Thierry Neuville, cinquième, alors qu'on retrouve Adrien Fourmaux au sixième rang, le Français qui a témoigné d'un excellent rythme tout au long de cette première étape. Seule ombre au tableau du nordiste : une épingle manquée lors de l'ES8, qui l'a contraint à faire un 360° pour se remettre dans le sens de la marche.

Takamoto Katsuta pointe quant à lui à la septième place. Le Japonais, en manque de confiance durant la majeure partie de la journée, a néanmoins réussi à éviter les écueils et pourrait à présent avoir une belle carte à jouer sur le reste du week-end.

Gus Greensmith suit en huitième position, et peut s'estimer heureux après avoir frôlé la catastrophe sur la dernière spéciale en manquant de peu de rester tanqué dans le fossé après un tout-droit à une jonction.

Fourmaux a continué d'impressionner cet après-midi, bouclant la première étape à la sixième place.

Loubet toujours en course malgré un tonneau !

Mais le véritable miracle est à mettre au crédit de Pierre-Louis Loubet, qui a fait une embardée à la toute fin de l'ES9, et est parti en tonneau pour se retrouver bloqué sur le flanc de sa Puma Rally1. Fort heureusement pour le Corse, des spectateurs présents sur place ont rapidement remis sa voiture sur ses quatre roues, et celui-ci a pu rallier l'arrivée sans autre encombre, perdant tout de même plus de deux minutes dans l'affaire.

Dixième ce midi, Oliver Solberg a quant à lui subi une crevaison sur l'ES7 et a lui aussi perdu plus de deux minutes suite à sa mésaventure, avant un contact avec un rocher occasionnant une perte de sa direction assistée.

Au rang des abandons, on rappellera celui de Craig Breen survenu lors de l'ES4, en raison d'une suspension avant cassée suite à une sortie de route.

La deuxième étape débutera demain à 08h03 heure française, avec les 11,73 km de l'ES10, Elva 1.

Rallye d'Estonie - Classement à l'issue de l'ES9