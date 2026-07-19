Pajari s'offre son premier succès devant Solberg et Fourmaux

Comme Oliver Solberg il y a un an, Sami Pajari a remporté sa première épreuve en WRC au Rallye d'Estonie, après avoir dominé l'épreuve de bout en bout. Le Finlandais avait une solide avance ce dimanche et il n'a pas été inquiété par Solberg, même si ce dernier est resté très offensif.

L'ES18 (Kääriku, 24,39 km) qui concluait le rallye consistait en un deuxième passage dans la spéciale déjà disputée dans la matinée. La pluie a cessé et le terrain est donc resté praticable, avant une partie asphaltée en fin de parcours.

Solberg a encore signé le meilleur temps, ce qui lui a assuré les cinq points de la Power Stage en plus de ceux du Super Sunday. Le Suédois a devancé Thierry Neuville, Elfyn Evans, Sébastien Ogier et Takamoto Katsuta dans cette spéciale. Sur le classement de la journée, il a devancé Evans, Pajari, Ogier et Adrien Fourmaux.

Le classement général n'a pas été chamboulé ce dimanche. Dès vendredi, Pajari a imprimé son rythme et a remporté une grande majorité des spéciales du week-end, avec des écarts qui restaient néanmoins faibles puisque les pilotes ont surtout traversé des portions boisées à des vitesses très élevées, sans beaucoup de virages pour faire la différence. Petit à petit, l'avance de Pajari est néanmoins devenue solide, si bien qu'il n'a plus été menacé par ses rivaux.

À 24 ans, Pajari obtient son premier succès en WRC alors qu'il dispute sa troisième saison avec la Toyota. Il était le seul des cinq pilotes de la marque à ne pas avoir encore gagné cette année. Cette victoire vient récompenser une première partie de championnat solide puisqu'après son abandon à Monaco, il a terminé sept des huit rallyes parmi les quatre premiers, et six fois sur le podium.

Oliver Solberg n'a rien pu faire et a dû se contenter de la deuxième place, mais avec les dix points inscrits ce dimanche, il a empoché un total de 27 points, à peine un de moins que Pajari, qui a juste pris trois points dans le Super Sunday et aucun dans la Power Stage.

Adrien Fourmaux a complété le podium. Le Français était à la lutte avec Solberg en début d'épreuve, avant de perdre le contact samedi et de se retrouver sous la menace de Thierry Neuville, revenu à moins de deux secondes, mais il s'est donné de l'air dès la première spéciale ce dimanche. Neuville a vu l'arrivée au pied du podium.

Après sa victoire au Rallye de l'Acropole, Sébastien Ogier n'a jamais trouvé le bon rythme ce week-end, même s'il a amélioré ses sensations samedi. Le nonuple champion du monde a dû se contenter d'une modeste cinquième place.

Sebastien Ogier et Vincent Landais n'ont jamais figuré parmi les prétendants à la victoire au Rallye d'Estonie. Photo de: Toyota Racing

Elfyn Evans a connu une entame de rallye encore plus difficile. Son statut de leader du championnat l'obligeait à ouvrir la route et il a rapidement été distancé. Seulement neuvième vendredi soir, il est remonté au sixième rang samedi et a conservé cette position.

Takamoto Katsuta, deuxième du championnat, a en revanche perdu gros avec une crevaison et a abandonné. Il est reparti samedi mais ne pouvait rien espérer au classement général. Le Japonais n'a sauvé qu'un point ce dimanche, dans la Power Stage.

Martins Sesks a pris la septième place. Le pilote M-Sport Ford a perdu une roue lors du shakedown et en raison des réparations, il a pointé deux minutes en retard au début du rallye, ce qui lui a valu une pénalité de 20 secondes qui n'a finalement pas d'influence sur sa position. Il a devancé Esapekka Lappi et Jon Armstrong.

Le dernier point est revenu au pilote local Robert Virves, vainqueur en WRC2. Josh McErlean occupait quant à lui la huitième place avant d'être stoppé par un souci d'échappement samedi.

La prochaine épreuve sera le Rallye de Finlande, dans deux semaines.

Scratchs du dimanche ES17 24,39 km Kääriku 1 O. Solberg ES18 24,39 km Kääriku 2 (Power Stage) O. Solberg

Rallye d'Estonie - Classement

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 S. Pajari Toyota 2h31'16"5 2 O. Solberg Toyota +19"5 3 A. Fourmaux Hyundai +53"8 4 T. Neuville Hyundai +59"7 5 S. Ogier Toyota +1'32"9 6 E. Evans Toyota +2'01"0 7 M. Sesks Ford M-Sport +2'35"3 8 E. Lappi Hyundai +3'02"3 9 J. Armstrong Ford M-Sport +3'28"0 10 R. Virves Skoda (WRC2) +8'33"1