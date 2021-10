Sébastien Loeb en test avec M-Sport en Espagne !

Le retour de Sébastien Loeb en WRC semble se préciser ! Au stade de discussions au mois d'août, avant que la piste ne semble se refroidir, l'arrivée du nonuple Champion du monde au sein de l'équipe M-Sport réapparaît ce mardi comme une probabilité forte. Et pour cause, l'Alsacien était aujourd'hui au volant de la Ford Puma Rally1 sur les routes espagnoles. Il faudra pour le moment se contenter d'un court extrait vidéo, relayé par le Rallye d'Espagne, qui s'est déroulé le week-end dernier, mais l'info devient inévitablement brûlante !

En effet, l'on imagine mal Sébastien Loeb avoir pris le chemin de la péninsule ibérique pour simplement tester la future auto de l'équipe britannique sans avoir d'idée précise pour le lendemain. Son retour partiel a déjà été évoqué plusieurs fois, mais Richard Millener, directeur du team soutenu par Ford, avait plutôt douché les espoirs tricolores il y a quelques jours en assurant qu'il y avait "beaucoup d'obstacles pour faire quelque chose avec Seb".

À ce jour, M-Sport n'a confirmé qu'un seul pilote pour la saison 2022 en la personne de Craig Breen, débauché chez Hyundai et qui disputera l'intégralité des rallyes la saison prochaine. Adrien Fourmaux semble bien placé pour hériter d'une place de titulaire, lui qui a participé au développement de la Puma hybride ces derniers mois, tandis que l'hypothèse d'une troisième auto partagée par Gus Greensmith et un quatrième pilote est plausible. Ce quatrième homme pourrait donc être Sébastien Loeb, qui n'a plus roulé en WRC depuis les deux rallyes auxquels il a participé avec Hyundai en 2020.

Si l'accord venait à se conclure entre M-Sport et Sébastien Loeb, que l'on supposerait accompagné de Daniel Elena, resterait à savoir dans quelles proportions le Français s'engagerait. Ce retour partiel en WRC serait en effet à aménager avec ses autres activités, à commencer par le projet Dakar avec BRX Prodrive. L'édition 2022 du Rallye-Raid se terminera d'ailleurs une semaine seulement avant le prochain Rallye Monte-Carlo, en janvier prochain.

Sébastien Loeb et Daniel Elena ne font plus cause commune en rallye-raid, où le pilote et son équipe ont décidé de faire appel à un autre copilote. Néanmoins, malgré les remous qu'avait provoqué cette séparation, elle n'a rien de total et les deux hommes ont de nouveau évolué ensemble très récemment sur le Rallye du Mont-Blanc Morzine.