WRC

Ogier ne devrait disputer que deux ou trois rallyes en 2027

L'avenir du nonuple champion du monde des rallyes en WRC reste encore à déterminer.

Tom Howard

Publié: 5 nov. 2026, 12:20

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Photo de : Toyota Racing

Le programme de Sébastien Ogier en WRC pour 2027 n'a pas encore été finalisé, mais Toyota s'attend à ce que le nonuple champion du monde ne dispute pas plus de trois épreuves.

Ogier était absent de la présentation de la composition des équipes Toyota pour 2027, organisée mardi en Finlande. À cette occasion, le constructeur, champion du monde en titre chez les constructeurs, a dévoilé une structure élargie à six voitures, réparties entre deux équipes distinctes et deux modèles différents la saison prochaine.

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Le champion du monde en titre Elfyn Evans, ainsi que Oliver Solberg et Sami Pajari, piloteront la nouvelle GR Celica sous la bannière Toyota Racing. De leur côté, les champions du monde Ott Tänak et Kalle Rovanperä rejoindront Takamoto Katsuta au volant de la nouvelle GR Yaris de Gazoo Racing Toyota.

Toyota a confirmé que le double champion du monde Rovanperä ne disputerait qu'une saison partielle, ce qui permettra de libérer des volants sur les 15 manches du championnat. Dans son communiqué de présentation, le constructeur a précisé que cette place pourrait être attribuée à de jeunes espoirs ou à Ogier, pour certaines épreuves.

Interrogé lors de la dernière manche de la saison en Sardaigne, le mois dernier, Ogier n'avait pas été en mesure d'apporter beaucoup de précisions sur son avenir. Il avait toutefois confirmé qu'il ferait l'impasse sur le coup d'envoi de la saison en janvier, au Rallye Monte-Carlo, pour la première fois depuis 2011.

"Vous ne me verrez probablement pas souvent, mais il n'est pas impossible que je revienne à l'occasion", avait alors déclaré le Français.

Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala.

Photo de: Toyota Racing

Interrogé par Motorsport.com lors de la présentation des pilotes, le directeur de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, a reconnu qu'Ogier pourrait ne prendre part qu'à deux ou trois rallyes la saison prochaine.

"Il est certain que Seb disputera moins d'épreuves que lors de n'importe quelle autre saison. Nous ne nous sommes pas encore mis d'accord sur le nombre exact de rallyes. Disons que, pour moi, le maximum serait de trois, mais probablement deux", a expliqué Latvala.

"Cela nous donne donc une opportunité et nous pouvons nous tourner vers d'autres pilotes plus jeunes. Nous pouvons offrir à de jeunes talents la possibilité de prendre le volant d'une voiture de rallye."

Toyota dispose de plusieurs espoirs au sein de son WRC Challenge Programme, parmi lesquels Yuki Yamamoto, qui a décroché des podiums en WRC2, ainsi que Jaspar Vaher et Takumi Matsushita. Ces deux derniers devraient également prendre part à des épreuves de WRC2 l'année prochaine.

Latvala a également confirmé que Toyota évaluerait les pilotes évoluant en Yaris Rally2 en dehors de son programme de développement afin d'identifier d'éventuels candidats pour occuper le volant en Rally1 lors des absences de Rovanperä et Ogier.

"Il n'est pas nécessaire d'être issu du Challenge Programme. Si vous avez couru en Rally2 avec la Yaris, cela peut également être une opportunité", a-t-il ajouté.

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