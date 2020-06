Au moins sept rallyes en 2020 pour "légitimer les titres"

Trois épreuves ont été disputées avant la crise du coronavirus, puis les annulations et reports se sont succédés. Le dernier Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA n'a pas permis d'en apprendre davantage, alors que des discussions avec des rallyes nationaux ou régionaux ont été entamées. L'objectif, lui, est réaffirmé par Yves Matton, qui précise que le calendrier alternatif "est encore en cours de finalisation" : pour valider le Championnat du monde 2020, il faudrait courir encore au moins quatre rallyes d'ici la fin de l'année.

"Le but est d'organiser un minimum de sept épreuves pendant la saison, afin de légitimer les titres", confirme le directeur du Rallye à la FIA. "J'ai confiance dans le fait que les efforts collectifs des fédérations nationales, des organisateurs des rallyes, du département Rallye de la FIA et du promoteur du WRC le permettent. Cependant, cela demandera un certain degré de flexibilité et nous donne l'occasion du prendre du recul et d'essayer d'être plus novateurs, de penser à l'avenir pour la manière d'organiser les rallyes."

Pour un championnat tel que le WRC, la nature même des épreuves rend les choses plus compliquées encore pour reprendre la compétition tandis que la pandémie de COVID-19 frappe toujours dans le monde. Le défi est logistique et sanitaire.

"L'ADN du rallye rend complexe l'organisation des épreuves sans public", précise Yves Matton. "Nous avons donc lié le processus de décision à celles des gouvernements. Comme l'évolution des politiques nationales de santé est encore incertaine, nous avons été obligés de prendre un certain temps avant de programmer un nouveau calendrier."

"La perspective la plus réaliste est celle d'un calendrier de sept épreuves, et nous sommes proches d'y parvenir. Naturellement, il y a toujours des points d'interrogation mais j'ai vu une formidable implication des organisateurs pour faire tout ce qui est possible. Nous avons vu la même chose dans les autres championnats, comme l'ERC avec le gros travail consenti par les organisateurs du Rally di Roma Capitale, par exemple, avec le développement de la distanciation physique afin de maintenir leur épreuve."

La semaine dernière, les organisateurs du Rally Liepāja (Lettonie) et ceux du Rallye d'Ypres (Belgique) ont confirmé les premiers contacts. Le WRC pourrait en effet se tourner vers ces épreuves afin de courir en Europe pour boucler la campagne 2020. Cependant, l'épreuve lettone a officiellement fait savoir que les discussions étaient terminées, sans issue positive.

