Le WRC discute pour un rallye en Lettonie cet été

RA Events organise le Rally Liepaja (photo ci-dessus), manche de l'European Rally Championship (ERC) qui a été reportée cette année au week-end du 14 au 16 août.

Suite aux dernières annulations du WRC en Finlande, en Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne en raison de la pandémie de COVID-19, le directeur général du WRC Oliver Ciesla a récemment confirmé qu'il était envisageable d'opter en 2020 pour des épreuves ne figurant pas initialement au calendrier du WRC.

Directeur de RA Events, Raimonds Strokss est désormais en discussion avec le WRC pour étudier la possibilité d'inclure le Rally Liepaja au Championnat du monde. "RA Events et le promoteur du WRC ont tenu de premières discussions lundi, où nous avons abordé de multiples aspects, termes et conditions organisationnels ainsi que de nombreux autres sujets qui doivent être couverts si la Lettonie accueille une manche du WRC en même temps qu'une de l'ERC", précise Strokss. "Je tiens à souligner qu'il ne s'agit que d'une première phase de négociations et qu'aucune des parties n'est proche d'une décision finale sur ce sujet."

La Lettonie accueille une manche du World Rallycross sur le circuit Bikernieki de Riga depuis 2016 et l'épreuve est considérée comme l'une des attractions du championnat créé en 2014. La manche de RX à Riga a le soutien de la capitale et doit avoir lieu cette année en septembre suite à la modification du calendrier.

Selon Strokss, tous les partenaires du Rally Liepaja devront être impliqués pour rendre possible l'organisation d'une manche du WRC cette année. "Ce sera une tâche difficile car il reste moins de deux mois d'ici la date de l'événement", fait-il remarquer. "Nous inviterons nos partenaires – le gouvernement de Lettonie, les villes de Liepaja et Talsi – à discuter afin d'évaluer la charge organisationnelle, les conditions financières et les autres aspects de la proposition. Ce n'est qu'en travaillant ensemble et rapidement que nous pourrons trouver une solution pour accueillir une manche du WRC aux côtés de l'ERC."

En cas d'accord trouvé pour une manche du WRC en Lettonie, il faudra également trouver une entente avec Eurosport Events, cofondateur du Rally Liepaja, afin de gérer au mieux les intérêts du championnat ERC et de ses concurrents déjà engagés.