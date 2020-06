Quatre pilotes en lice pour mener les essais Pirelli

Après avoir pris du retard dans le développement des pneus en raison de la crise sanitaire, Pirelli doit trouver un pilote d'essais au sein d'une liste déjà bien établie de candidats présentant le profil recherché. La firme italienne prépare son retour en Championnat du monde des Rallyes après avoir remporté l'appel d'offres de la FIA pour devenir le manufacturier unique ces quatre prochaines années. Elle doit désormais trouver un pilote expérimenté pour réaliser des essais. Kris Meeke figure dans ses petits papiers mais il n'est pas le seul : Pirelli pense également à Jari-Matti Latvala, Hayden Paddon et Andreas Mikkelsen.

Lire aussi : Le WRC discute pour un rallye en Lettonie cet été

"Nous prendrons quelqu'un qui n'est pas en Championnat du monde cette année et nous avons besoin d'un pilote qui a l'expérience d'une [WRC] Plus", explique Terenzio Testoni, directeur des activités rallye de Pirelli et faisant notamment allusion à la réglementation introduite en 2017. "Nous devons encore choisir, mais cela comprend des noms comme Kris Meeke, Jari-Matti Latvala, Hayden Paddon, Andreas Mikkelsen. Nous le choisissons avec la FIA. Dans tous les cas ce sera l'un d'eux, car il nous faut un de ces pilotes qui connaissent le WRC Plus."

"Le principal facteur sur ces voitures, c'est la charge aérodynamique, et il est important d'avoir un pilote qui sait à quel point l'effet aérodynamique est important. L'aspect aérodynamique des [WRC] Plus est peut-être ce que nous connaissons le moins, mais nous avons déjà eu l'opportunité d'équiper des WRC Plus par le passé, l'année dernière par exemple. Nous avons un minimum de savoir-faire et nous sommes confiants."

Pirelli doit également définir ce que sera la voiture qui servira à mener les essais. Sur ce plan, la crise du coronavirus a inévitablement provoqué du retard, retardant notamment les premiers tests qui auraient dû avoir lieu d'avril à juillet.

"La situation liée au COVID-19 nous a menés à ces difficultés et a tout reporté", confirme Testoni. "Nous étions prêts pour les premiers tests fin avril, mais nous sommes désormais confiants pour commencer en juillet. Pirelli a déjà fait ses tests en Sardaigne pour les pneus asphalte. Nous avons toutes les références et nous pouvons comprendre où nous nous situons ainsi que la qualité du produit. Ce paramètre peut nous aider à accélérer le développement."

Propos recueillis par Stefan Mackley et Giacomo Rauli