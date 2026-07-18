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Résumé de spéciale
WRC Rallye d'Estonie

Solberg maintient Pajari sous pression, Fourmaux perd le contact

Sami Pajari reste un solide leader du Rallye d'Estonie après la boucle du samedi matin, mais Oliver Solberg a remporté ses deux premières spéciales et légèrement réduit l'écart, alors que la troisième place d'Adrien Fourmaux est de plus en plus menacée par Thierry Neuville.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Enni Malkonen, Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

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Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

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Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Sami Pajari, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1

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Enni Malkonen, Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

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Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

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Garage TGR

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Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

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Les routes rapides du Rallye d'Estonie ne sont pas favorables à de gros écarts mais Sami Pajari s'est construit une avance confortable en remportant toutes les spéciales au programme vendredi. Oliver Solberg a mis fin à sa série ce samedi et lui a repris un peu de temps.

Pajari est reparti sur le rythme de vendredi dans l'ES8 (Peipsiääre, 24,35 km), l'une des plus longues spéciales du rallye, avec des portions rapides dans les forêts. Pajari a devancé Solberg de 1"6 et Adrien Fourmaux de 7"8. Les autres pilotes ont perdu plus de dix secondes sur le Finlandais.

Au général, Pajari avait 16"3 d'avance sur Solberg, 24"3 sur Fourmaux, 35"7 sur Thierry Neuville et 46"0 sur Sébastien Ogier. Martins Sesks était toujours sixième, à plus d'une minute, sachant qu'une pénalité de 20 secondes pour avoir pointé en retard vendredi matin l'empêchait de devancer Ogier.

Le premier poursuivant du Letton était Elfyn Evans, à 2"1. Après un vendredi difficile en devant ouvrir la route, la leader du championnat a gagné deux places dès l'entame de la journée, en doublant Esapekka Lappi et en profitant d'un problème d'échappement pour Josh McErlean, qui a perdu dix minutes et a fini par abandonner une spéciale plus tard. Le top 10 était complété par Lappi, Jon Armstrong et le local Robert Virves, leader en WRC2.

Pajari a continué sa série de scratchs dans l'ES9 (Mustvee, 10,67 km), qui traversait encore des zones boisées. Il a devancé Solberg et Fourmaux. Sesks a perdu un peu de temps à cause d'une crevaison sur le pneu avant droit, ce qui a permis à Evans de lui chiper la sixième place au classement général, pour 5"8.

Oliver Solberg et Elliott Edmondson ont mis fin à la série de spéciales remportées par Sami Pajari et Marko Salminen

Oliver Solberg et Elliott Edmondson ont mis fin à la série de spéciales remportées par Sami Pajari et Marko Salminen

Photo de: Toyota Racing

L'ES10 (Peipsiääre, 24,35 km) marquait le deuxième passage dans la spéciale qui avait ouvert la journée et elle a été le théâtre d'un petit événement : Pajari n'a pas été le plus rapide ! Solberg a signé le meilleur temps et a repris 3"3 à son partenaire de l'équipe Toyota, pour réduire l'écart à 14"3 au classement général.

Aucun changement de position n'a été à noter mais Neuville a repris 4"1 à Fourmaux, qui a causé quelques dégâts sur le pare-choc avant de sa voiture en percutant un anti-cut. Neuville s'est rapproché à 8"7 de la troisième place occupée par le Français.

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Solberg a encore été le plus rapide dans l'ES11 (Mustvee, 10,67 km), deux petits dixièmes devant Pajari, ce qui lui a permis de revenir à 14"1 au classement général.

Neuville a encore repris du temps à Fourmaux, ralenti par une crevaison dans les cinq derniers kilomètres. Le Belge s'est rapproché à 5"6 au classement général, tandis que Fourmaux pointait désormais à 39"0 du leader. Le retard d'Ogier a dépassé la minute pour la première fois du rallye. Derrière eux, Evans a continué à creuser l'écart sur Sesks.

Scratchs du samedi matin
ES8 24,35 km Peipsiääre 1 Finland S. Pajari
ES9 10,67 km Mustvee 1 Finland S. Pajari
ES10 24,35 km Peipsiääre 2 Sweden O. Solberg
ES11 10,67 km Mustvee 2 Sweden O. Solberg

Estonia Rallye d'Estonie - Classement après l'ES11

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Finland S. Pajari Toyota 1h26'21"6
2 Sweden O. Solberg Toyota +14"1
3 France A. Fourmaux Hyundai +39"0
4 Belgium T. Neuville Hyundai +44"6
5 France S. Ogier Toyota +1'04"4
6 United Kingdom E. Evans Toyota +1'21"1
7 Latvia M. Sesks Ford M-Sport +1'35"9
8 Finland E. Lappi Hyundai +1'41"5
9 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +2'03"3
10 Estonia R. Virves Skoda (WRC2) +4'58"5

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