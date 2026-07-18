Solberg maintient Pajari sous pression, Fourmaux perd le contact
Sami Pajari reste un solide leader du Rallye d'Estonie après la boucle du samedi matin, mais Oliver Solberg a remporté ses deux premières spéciales et légèrement réduit l'écart, alors que la troisième place d'Adrien Fourmaux est de plus en plus menacée par Thierry Neuville.
Rallye d'Estonie - La journée de samedi en images
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Les routes rapides du Rallye d'Estonie ne sont pas favorables à de gros écarts mais Sami Pajari s'est construit une avance confortable en remportant toutes les spéciales au programme vendredi. Oliver Solberg a mis fin à sa série ce samedi et lui a repris un peu de temps.
Pajari est reparti sur le rythme de vendredi dans l'ES8 (Peipsiääre, 24,35 km), l'une des plus longues spéciales du rallye, avec des portions rapides dans les forêts. Pajari a devancé Solberg de 1"6 et Adrien Fourmaux de 7"8. Les autres pilotes ont perdu plus de dix secondes sur le Finlandais.
Au général, Pajari avait 16"3 d'avance sur Solberg, 24"3 sur Fourmaux, 35"7 sur Thierry Neuville et 46"0 sur Sébastien Ogier. Martins Sesks était toujours sixième, à plus d'une minute, sachant qu'une pénalité de 20 secondes pour avoir pointé en retard vendredi matin l'empêchait de devancer Ogier.
Le premier poursuivant du Letton était Elfyn Evans, à 2"1. Après un vendredi difficile en devant ouvrir la route, la leader du championnat a gagné deux places dès l'entame de la journée, en doublant Esapekka Lappi et en profitant d'un problème d'échappement pour Josh McErlean, qui a perdu dix minutes et a fini par abandonner une spéciale plus tard. Le top 10 était complété par Lappi, Jon Armstrong et le local Robert Virves, leader en WRC2.
Pajari a continué sa série de scratchs dans l'ES9 (Mustvee, 10,67 km), qui traversait encore des zones boisées. Il a devancé Solberg et Fourmaux. Sesks a perdu un peu de temps à cause d'une crevaison sur le pneu avant droit, ce qui a permis à Evans de lui chiper la sixième place au classement général, pour 5"8.
Oliver Solberg et Elliott Edmondson ont mis fin à la série de spéciales remportées par Sami Pajari et Marko Salminen
Photo de: Toyota Racing
L'ES10 (Peipsiääre, 24,35 km) marquait le deuxième passage dans la spéciale qui avait ouvert la journée et elle a été le théâtre d'un petit événement : Pajari n'a pas été le plus rapide ! Solberg a signé le meilleur temps et a repris 3"3 à son partenaire de l'équipe Toyota, pour réduire l'écart à 14"3 au classement général.
Aucun changement de position n'a été à noter mais Neuville a repris 4"1 à Fourmaux, qui a causé quelques dégâts sur le pare-choc avant de sa voiture en percutant un anti-cut. Neuville s'est rapproché à 8"7 de la troisième place occupée par le Français.
Solberg a encore été le plus rapide dans l'ES11 (Mustvee, 10,67 km), deux petits dixièmes devant Pajari, ce qui lui a permis de revenir à 14"1 au classement général.
Neuville a encore repris du temps à Fourmaux, ralenti par une crevaison dans les cinq derniers kilomètres. Le Belge s'est rapproché à 5"6 au classement général, tandis que Fourmaux pointait désormais à 39"0 du leader. Le retard d'Ogier a dépassé la minute pour la première fois du rallye. Derrière eux, Evans a continué à creuser l'écart sur Sesks.
|Scratchs du samedi matin
|ES8
|24,35 km
|Peipsiääre 1
|S. Pajari
|ES9
|10,67 km
|Mustvee 1
|S. Pajari
|ES10
|24,35 km
|Peipsiääre 2
|O. Solberg
|ES11
|10,67 km
|Mustvee 2
|O. Solberg
Rallye d'Estonie - Classement après l'ES11
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps / écart
|1
|S. Pajari
|Toyota
|1h26'21"6
|2
|O. Solberg
|Toyota
|+14"1
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+39"0
|4
|T. Neuville
|Hyundai
|+44"6
|5
|S. Ogier
|Toyota
|+1'04"4
|6
|E. Evans
|Toyota
|+1'21"1
|7
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|+1'35"9
|8
|E. Lappi
|Hyundai
|+1'41"5
|9
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|+2'03"3
|10
|R. Virves
|Skoda (WRC2)
|+4'58"5
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