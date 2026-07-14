Le programme du Rallye d'Estonie 2026 : spéciales, horaires, engagés
Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye d'Estonie, neuvième manche de la saison 2026 du WRC.
Photo de : Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport
Le parcours et les horaires
La Rallye d'Estonie sera concentré sur trois journées. Après un shakedown tôt dans la journée de vendredi, l'épreuve débutera officiellement en début d'après midi avec la première spéciale peu après midi, heure française. Suivront deux boucles, avant de terminer la journée par une super spéciale.
Samedi sera la journée la plus copieuse avec deux boucles de quatre spéciales chacune, avant de terminer par une nouvel super spéciale.
Dimanche, il n'y aura en revanche que deux spéciales pour boucler la journée, sur le même parcours, avec une fin aux alentours de 13h, heure française.
|Vendredi 17 juillet 2026
|ES1
|12h03
|Raanitsa 1
|21,45 km
|ES2
|12h56
|Karaski 1
|11,97 km
|ES3
|13h49
|Kanepi 1
|17,43 km
|ES4
|15h46
|Raanitsa 2
|21,45 km
|ES5
|16h39
|Karaski 2
|11,97 km
|ES6
|17h32
|Kanepi 2
|17,43 km
|ES7
|18h35
|Elva linn
|1,72 km
|Samedi 18 juillet 2026
|ES8
|8h56
|Peipsiääre 1
|24,35 km
|ES9
|9h49
|Mustvee 1
|10,67 km
|ES10
|11h10
|Peipsiääre 2
|24,35 km
|ES11
|12h03
|Mustvee 2
|10,67 km
|ES12
|14h48
|Kambja 1
|23,74 km
|ES13
|16h05
|Otepää 1
|15,16 km
|ES14
|16h58
|Kambja 2
|23,74 km
|ES15
|18h05
|Otepää 2
|15,16 km
|ES16
|19h35
|Tartu vald
|1,76 km
|Dimanche 19 juillet 2026
|ES16
|10h05
|Kääriku 1
|24,39 km
|ES17
|12h15
|Kääriku 2 (Power Stage)
|24,39 km
Les engagés en Rally1
La catégorie Rally1 comptera 11 concurrents. Toyota disposera encore de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier.
Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois-ci confiée à Esapekka Lappi. M-Sport engagera également trois Ford Puma : deux pour ses titulaires irlandais et une pour Martins Sesks.
|33
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|
Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Oliver Solberg
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|
Sami Pajari
Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|
Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|4
|
Esapekka Lappi
Enni Mälkönen
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|
Jon Armstrong
Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|55
|
Joshua McErlean
Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
|22
|
Martins Sesks
|Ford Puma Rally1
Les Français en lice
Sébastien Ogier (Toyota)
Sébastien Ogier s'est relancé dans la course au titre en remportant le Rallye de l'Acropole.
Photo de: Toyota Racing
"Cette victoire en Grèce était très importante pour nous. Ce sera un grand contraste de passer de l'Acropole à l'Estonie, surtout pour moi puisque je n'ai pas participé à ce rallye depuis cinq ans. J'ai toutefois hâte d'y retourner. C'est l'un des rallyes les plus spectaculaires de la saison, une épreuve très bien organisée où règne une ambiance formidable."
"J'ai apprécié mon test de la semaine dernière, qui m'a permis de retrouver les sensations de la haute vitesse, et j'espère que nous serons compétitifs. Je suis certain que cela ne sera pas facile, mais j'apprécie toujours ce genre de défi et je vais tout donner."
Adrien Fourmaux (Hyundai)
Adrien Fourmaux était monté sur le podium en Grèce l'an passé.
Photo de: Austral / Hyundai Motorsport
"L'Estonie représente un défi totalement différent de celui de l'Acropole : au lieu de routes accidentées, lentes et techniques, on se retrouve directement confrontés à certaines des spéciales les plus rapides du calendrier ; la confiance est donc primordiale. J'apprécie vraiment ce type de rallye et nous avons effectué un bon test pour nous y préparer."
"Nous n'avons pas obtenu le résultat escompté en Grèce, mais c'est du passé désormais ; nous nous concentrons sur les défis à venir. L'Estonie nous offre une nouvelle opportunité et si nous parvenons à réaliser un week-end sans faute et régulier, je suis convaincu que nous avons le potentiel pour être compétitifs."
Les derniers vainqueurs en Estonie
Oliver Solberg avait signé un inattendu succès lors de l'édition 2025 de l'épreuve.
Photo de: Toyota Racing
|2025
|
Oliver Solberg
Elliott Edmondson
|Toyota GR Yaris Rally1
|2023
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2021
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|2020
|
Ott Tänak
Martin Järveoka
|Hyundai i20 Coupé WRC
Épreuve suivante : Rallye de Finlande (30 juillet-2 août)
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