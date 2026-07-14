Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Preview
WRC Rallye d'Estonie

Le programme du Rallye d'Estonie 2026 : spéciales, horaires, engagés

Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye d'Estonie, neuvième manche de la saison 2026 du WRC.

Fabien Gaillard
Publié:
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo de : Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Le parcours et les horaires

La Rallye d'Estonie sera concentré sur trois journées. Après un shakedown tôt dans la journée de vendredi, l'épreuve débutera officiellement en début d'après midi avec la première spéciale peu après midi, heure française. Suivront deux boucles, avant de terminer la journée par une super spéciale.

Samedi sera la journée la plus copieuse avec deux boucles de quatre spéciales chacune, avant de terminer par une nouvel super spéciale.

Dimanche, il n'y aura en revanche que deux spéciales pour boucler la journée, sur le même parcours, avec une fin aux alentours de 13h, heure française.

Vendredi 17 juillet 2026
ES1 12h03 Raanitsa 1 21,45 km
ES2 12h56 Karaski 1 11,97 km
ES3 13h49 Kanepi 1 17,43 km
ES4 15h46 Raanitsa 2 21,45 km
ES5 16h39 Karaski 2 11,97 km
ES6 17h32 Kanepi 2 17,43 km
ES7 18h35 Elva linn 1,72 km
Samedi 18 juillet 2026
ES8 8h56 Peipsiääre 1 24,35 km
ES9 9h49 Mustvee 1 10,67 km
ES10 11h10 Peipsiääre 2 24,35 km
ES11 12h03 Mustvee 2 10,67 km
ES12 14h48 Kambja 1 23,74 km
ES13 16h05 Otepää 1 15,16 km
ES14 16h58 Kambja 2 23,74 km
ES15 18h05 Otepää 2 15,16 km
ES16 19h35 Tartu vald 1,76 km
Dimanche 19 juillet 2026
ES16 10h05 Kääriku 1 24,39 km
ES17 12h15 Kääriku 2 (Power Stage) 24,39 km

Les engagés en Rally1

La catégorie Rally1 comptera 11 concurrents. Toyota disposera encore de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier.

Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois-ci confiée à Esapekka Lappi. M-Sport engagera également trois Ford Puma : deux pour ses titulaires irlandais et une pour Martins Sesks.

33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
1

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

 Hyundai i20 N Rally1
4

Finland Esapekka Lappi

Finland Enni Mälkönen

 Hyundai i20 N Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
22

Latvia Martins Sesks
Latvia Renars Francis

 Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier s'est relancé dans la course au titre en remportant le Rallye de l'Acropole.

Sébastien Ogier s'est relancé dans la course au titre en remportant le Rallye de l'Acropole.

Photo de: Toyota Racing

"Cette victoire en Grèce était très importante pour nous. Ce sera un grand contraste de passer de l'Acropole à l'Estonie, surtout pour moi puisque je n'ai pas participé à ce rallye depuis cinq ans. J'ai toutefois hâte d'y retourner. C'est l'un des rallyes les plus spectaculaires de la saison, une épreuve très bien organisée où règne une ambiance formidable."

"J'ai apprécié mon test de la semaine dernière, qui m'a permis de retrouver les sensations de la haute vitesse, et j'espère que nous serons compétitifs. Je suis certain que cela ne sera pas facile, mais j'apprécie toujours ce genre de défi et je vais tout donner."

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux était monté sur le podium en Grèce l'an passé.

Adrien Fourmaux était monté sur le podium en Grèce l'an passé.

Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

"L'Estonie représente un défi totalement différent de celui de l'Acropole : au lieu de routes accidentées, lentes et techniques, on se retrouve directement confrontés à certaines des spéciales les plus rapides du calendrier ; la confiance est donc primordiale. J'apprécie vraiment ce type de rallye et nous avons effectué un bon test pour nous y préparer." 

"Nous n'avons pas obtenu le résultat escompté en Grèce, mais c'est du passé désormais ; nous nous concentrons sur les défis à venir. L'Estonie nous offre une nouvelle opportunité et si nous parvenons à réaliser un week-end sans faute et régulier, je suis convaincu que nous avons le potentiel pour être compétitifs."

Les derniers vainqueurs en Estonie

Oliver Solberg avait signé un inattendu succès lors de l'édition 2025 de l'épreuve.

Oliver Solberg avait signé un inattendu succès lors de l'édition 2025 de l'épreuve.

Photo de: Toyota Racing

2025

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmondson

 Toyota GR Yaris Rally1
2023

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota GR Yaris Rally1
2022

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota GR Yaris Rally1
2021

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota Yaris WRC
2020

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Hyundai i20 Coupé WRC

Épreuve suivante : Rallye de Finlande (30 juillet-2 août)

Calendrier 2026 du WRC

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Lancia fait appel à Sesks et Suninen pour développer sa Rally2

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Vidéo : Ferrari dévoile un tour du Madring en caméra embarquée

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Vidéo : Ferrari dévoile un tour du Madring en caméra embarquée

"J'ai tué ma mère" : il y a 75 ans, la première victoire de Ferrari en F1

Formule 1
Formule 1
"J'ai tué ma mère" : il y a 75 ans, la première victoire de Ferrari en F1

Honda confirme la date d'arrivée du nouveau moteur F1 d'Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Honda confirme la date d'arrivée du nouveau moteur F1 d'Aston Martin
Plus de
Toyota Racing

Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

WRC
WRC
Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

Forte pression sur Hankook après l'hécatombe du Rallye de l'Acropole

WRC
WRC
Rallye de l'Acropole
Forte pression sur Hankook après l'hécatombe du Rallye de l'Acropole

Ogier "de retour dans le match" pour un 10e titre mondial

WRC
WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier "de retour dans le match" pour un 10e titre mondial

Dernières actus

Vidéo : Ferrari dévoile un tour du Madring en caméra embarquée

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Espagne
Vidéo : Ferrari dévoile un tour du Madring en caméra embarquée

Le programme du Rallye d'Estonie 2026 : spéciales, horaires, engagés

WRC
WRC WRC
Rallye d'Estonie
Le programme du Rallye d'Estonie 2026 : spéciales, horaires, engagés

En difficulté, Bagnaia aurait dû prendre trop de risques pour dépasser Martín

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Allemagne
En difficulté, Bagnaia aurait dû prendre trop de risques pour dépasser Martín

"J'ai tué ma mère" : il y a 75 ans, la première victoire de Ferrari en F1

Formule 1
F1 Formule 1
"J'ai tué ma mère" : il y a 75 ans, la première victoire de Ferrari en F1