Le programme du Rallye d'Estonie 2026 : spéciales, horaires, engagés

Le parcours et les horaires

La Rallye d'Estonie sera concentré sur trois journées. Après un shakedown tôt dans la journée de vendredi, l'épreuve débutera officiellement en début d'après midi avec la première spéciale peu après midi, heure française. Suivront deux boucles, avant de terminer la journée par une super spéciale.

Samedi sera la journée la plus copieuse avec deux boucles de quatre spéciales chacune, avant de terminer par une nouvel super spéciale.

Dimanche, il n'y aura en revanche que deux spéciales pour boucler la journée, sur le même parcours, avec une fin aux alentours de 13h, heure française.

Vendredi 17 juillet 2026 ES1 12h03 Raanitsa 1 21,45 km ES2 12h56 Karaski 1 11,97 km ES3 13h49 Kanepi 1 17,43 km ES4 15h46 Raanitsa 2 21,45 km ES5 16h39 Karaski 2 11,97 km ES6 17h32 Kanepi 2 17,43 km ES7 18h35 Elva linn 1,72 km Samedi 18 juillet 2026 ES8 8h56 Peipsiääre 1 24,35 km ES9 9h49 Mustvee 1 10,67 km ES10 11h10 Peipsiääre 2 24,35 km ES11 12h03 Mustvee 2 10,67 km ES12 14h48 Kambja 1 23,74 km ES13 16h05 Otepää 1 15,16 km ES14 16h58 Kambja 2 23,74 km ES15 18h05 Otepää 2 15,16 km ES16 19h35 Tartu vald 1,76 km Dimanche 19 juillet 2026 ES16 10h05 Kääriku 1 24,39 km ES17 12h15 Kääriku 2 (Power Stage) 24,39 km

Les engagés en Rally1

La catégorie Rally1 comptera 11 concurrents. Toyota disposera encore de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier.

Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant cette fois-ci confiée à Esapekka Lappi. M-Sport engagera également trois Ford Puma : deux pour ses titulaires irlandais et une pour Martins Sesks.

33

Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 99

Oliver Solberg Elliott Edmonson Toyota GR Yaris Rally1 5

Sami Pajari Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 1 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 4 Esapekka Lappi Enni Mälkönen Hyundai i20 N Rally1 95

Jon Armstrong Shane Byrne Ford Puma Rally1 55 Joshua McErlean Eoin Treacy Ford Puma Rally1 22 Martins Sesks

Renars Francis Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier s'est relancé dans la course au titre en remportant le Rallye de l'Acropole. Photo de: Toyota Racing

"Cette victoire en Grèce était très importante pour nous. Ce sera un grand contraste de passer de l'Acropole à l'Estonie, surtout pour moi puisque je n'ai pas participé à ce rallye depuis cinq ans. J'ai toutefois hâte d'y retourner. C'est l'un des rallyes les plus spectaculaires de la saison, une épreuve très bien organisée où règne une ambiance formidable."

"J'ai apprécié mon test de la semaine dernière, qui m'a permis de retrouver les sensations de la haute vitesse, et j'espère que nous serons compétitifs. Je suis certain que cela ne sera pas facile, mais j'apprécie toujours ce genre de défi et je vais tout donner."

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux était monté sur le podium en Grèce l'an passé. Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

"L'Estonie représente un défi totalement différent de celui de l'Acropole : au lieu de routes accidentées, lentes et techniques, on se retrouve directement confrontés à certaines des spéciales les plus rapides du calendrier ; la confiance est donc primordiale. J'apprécie vraiment ce type de rallye et nous avons effectué un bon test pour nous y préparer."

"Nous n'avons pas obtenu le résultat escompté en Grèce, mais c'est du passé désormais ; nous nous concentrons sur les défis à venir. L'Estonie nous offre une nouvelle opportunité et si nous parvenons à réaliser un week-end sans faute et régulier, je suis convaincu que nous avons le potentiel pour être compétitifs."

Les derniers vainqueurs en Estonie

Oliver Solberg avait signé un inattendu succès lors de l'édition 2025 de l'épreuve. Photo de: Toyota Racing

2025 Oliver Solberg Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 2023 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2022 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2021 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota Yaris WRC 2020 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 Coupé WRC

Épreuve suivante : Rallye de Finlande (30 juillet-2 août)

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