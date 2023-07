Retour en WRC émouvant et remarqué pour Suninen

Le Rallye d'Estonie a vu Teemu Suninen faire son retour en WRC, le Finlandais ayant été choisi avec Emil Lindholm pour incarner le programme de jeunes pilotes de Hyundai (Hyundai Motorsport Driver Development Programme) le mois dernier.

Cela le mène à piloter cet été la troisième i20 N Rally1 que Dani Sordo partageait initialement avec Craig Breen. La mort de l'Irlandais lors d'un test au mois d'avril a en ce sens entraîné un changement d'approche de la part de l'équipe dirigée par Cyril Abiteboul, qui veut encadrer la progression de ces jeunes pilotes afin de leur donner les armes pour réussir en WRC.

Pour Suninen, ce rallye marquait à la fois le début de ce remplacement fort en émotions et ses retrouvailles avec la catégorie reine, où il n'avait plus été inscrit depuis la finale de la saison 2021 à Monza. À l'époque, et déjà pour le compte de Hyundai, il avait remplacé Ott Tänak, exceptionnellement absent, mais son engagement à plein temps avait pris fin en cours de saison lorsqu'il avait quitté M-Sport.

Malgré son expérience limitée de la nouvelle génération de WRC hybrides, le Finlandais a impressionné tout au long du week-end en Estonie, jusqu'à se classer cinquième à l'arrivée, devant Pierre-Louis Loubet (M-Sport), Takamoto Katsuta (Toyota) et Ott Tänak (M-Sport), qui a toutefois écopé d'une pénalité de cinq minutes.

"Il n'est jamais facile de rentrer dans une voiture que Craig pilotait. Tout le monde l'adorait et aimait sa vitesse", souligne Teeemu Suninen à Motorsport.com. "Je voulais évidemment être quelque part à proximité de lui et je crois que j'ai au moins réussi à travailler à son niveau. C'était un moment émouvant."

Par ses performances sur les routes estoniennes, il estime avoir donné la preuve de ses capacités, après la période difficile qu'il a traversée et qui l'a vu rétrograder en WRC2 durant toute la saison dernière.

"Je pense que cela a bien montré que j'avais ma place à ce niveau", explique-t-il. "J'aime vraiment travailler à ce niveau, alors je veux tout faire à la perfection. Dans ces grandes équipes d'usine, nous avons suffisamment de personnes qui se concentrent sur tous les domaines et qui font en sorte que tout soit parfait. L'équipe m'aide à piloter et la quantité de données que je reçois est tout simplement énorme. J'aime travailler de cette manière."

"C'est une voiture très différente de toutes les autres voitures de rallye. Elle a beaucoup d'aéro, un moteur très puissant et l'hybride", observe le pilote finlandais. "L'hybride change beaucoup de choses. Cela change les bases [du] pilotage, ce que l'on a appris au cours des 15 dernières années. J'ai le sentiment d'avoir eu de la chance de pouvoir m'adapter et d'apprendre rapidement pour atteindre ce niveau. Je pense que j'ai réussi à faire ce qu'on me demandait de faire."

Après cette performance prometteuse, Teemu Suninen sait qu'il sera attendu au tournant la semaine prochaine, alors que le WRC enchaîne immédiatement avec le Rallye de Finlande, pour lequel il reste en poste.

"Je crois que les attentes sont de plus en plus élevées à chaque fois que je prends le volant", souligne-t-il. "Je dois me concentrer sur les étapes que je franchis, mais je suis toujours [dans] la troisième voiture en Finlande. Je veux améliorer mon rythme petit à petit et mener ma routine au niveau des autres."

